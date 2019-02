REM: Terrebonne réclame des passages gratuits sur le pont de l'A25

Pour le maire Marc-André Plante, il s'agit de faire face aux impacts du développement du train électrique mené par une filiale de la Caisse de dépôt et placement. Le REM entraînera la fermeture partielle du Train de l'Est en direction du centre-ville à la fin de 2019. Les utilisateurs de cette ligne seront stoppés à la station de métro Sauvé (ligne orange). Le contexte pourrait donc inciter une large part de la population à délaisser les transports collectifs au profit de la voiture, croit le maire.

« Il y a nécessité et urgence d'agir. [...] On voit venir une congestion importante sur le nord-est de Montréal. Et de toute façon, le pont de la 25 n'est pas à son utilisation maximale sur les heures de pointe », soutient M. Plante.

Ce dernier présentera ce soir au conseil municipal une résolution afin que le ministère des Transports (MTQ) puisse « prévoir entre 2020 et 2022 des mesures favorisant l'utilisation du pont de la 25 afin d'atténuer les effets de la congestion provoquée par l'effet domino de la construction du REM ». Ce mandat consisterait à discuter avec la société Concession A25, le partenaire du MTQ qui gère le pont Olivier-Charbonneau, l'un des deux seuls ponts à péage au Québec.

« Le pont de la 25 est un pont en PPP. Il doit faire partie de la solution », estime le maire Plante.

MESURES PROPOSÉES

Deux mesures concrètes sont proposées : offrir la gratuité aux automobilistes qui traverseraient le pont avec des passagers, ainsi que réduire les tarifs pour les camions et les voitures qui se déplacent avant et après les heures de pointe du lundi au vendredi.

En ce moment, chaque passage d'une voiture de 6 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi, coûte 6,67 $. Si l'automobiliste possède un transpondeur, le tarif est réduit à 3,34 $. En périodes hors pointe, l'utilisateur paie 2,34 $ s'il a un transpondeur, 5,67 $ s'il n'en a pas.

La résolution de Terrebonne a été transmise pour information au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel. Elle a également fait l'objet de discussions avec la mairie de Laval, de Mascouche et celle de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Vendredi prochain, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) doit présenter aux maires de la région les mesures d'atténuation à mettre en place dans les transports en commun pour contrer les effets de la construction du REM. L'utilisation du pont Olivier-Charbonneau n'est pas du ressort de l'ARTM, rappelle M. Plante.