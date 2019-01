Bilan négatif pour le projet-pilote des caméras portatives au SPVM

Le SPVM dresse un bilan négatif du projet-pilote sur les caméras portatives. Et implanter cet appareil à l'ensemble des policiers coûterait cher, indique un rapport qui sera remis aux élus vendredi.

« L'expérience du projet n'a pas permis de démontrer sans équivoque que les caméras portatives favorisent la transparence des interventions policières, consolident le lien de confiance entre le policier et le citoyen et assurent la sécurité des policiers », conclut le bilan du projet-pilote.

Le SPVM avait été désigné en 2015 par le ministère de la Sécurité publique pour tester l'utilisation des caméras portatives. Ce projet faisait suite au rapport du coroner Paul G. Dionne, sur le décès de Robert Hénault, en août 2013 à la suite d'une intervention du SPVM. Celui-ci avait recommandé l'utilisation des caméras portatives par les policiers.

Or, étendre la mesure aux 3000 patrouilleurs coûterait cher. En se basant sur le projet-pilote, le SPVM évalue la facture à 17,4 millions pour implanter la technologie, puis 24 millions par an en frais de personnel et gestion.

Le SPVM a aussi constaté énormément de résistance chez ses agents munis des caméras portatives, ceux-ci se sentant « surveillés ».