Verglas annoncé sur Montréal

« À l'approche d'un front chaud, une bande de pluie verglaçante se développera sur l'Outaouais et Montréal en fin de journée aujourd'hui. La pluie verglaçante progressera ensuite vers l'est jusqu'à jeudi », indique l'agence fédérale.

« Les précipitations se changeront en pluie par la suite la nuit prochaine et jeudi en raison de l'arrivée d'air doux. Cependant le mercure retournera sous le point de congélation en fin de journée jeudi. »

« L'accrétion de verglas sera plus importante sur le piémont des Laurentides, ainsi que sur la région de Québec, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, où on prévoit autour d'une dizaine de millimètres », précisent les météorologues fédéraux.

Environnement Canada demande aux automobilistes d'adapter leur conduite aux « conditions routières changeantes ».

Le mercure ne devrait pas dépasser -7 degrés Celsius aujourd'hui.