Patrimoine: les bons et les moins bons coups de 2018

Qu'est-ce qu'on a fait de bien et de moins bien, cette année, à Montréal, en matière de patrimoine bâti, urbain et paysager ? Tour d'horizon avec Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.

LES GESTES

Commençons par les bonnes nouvelles. Pour Dinu Bumbaru, « deux gestes à petite échelle » méritent d'être soulignés. Le premier, fait par l'administration Plante, est l'acquisition du jardin Notman, coin Clark et Milton, pour le mettre à l'abri du pic des démolisseurs. « Cette décision a permis de résoudre un problème qui durait depuis 15-20 ans », dit-il. Reste maintenant à savoir ce qu'on en fera et comment on l'aménagera. Le second est le rétablissement, par Québec, de la fameuse dalle-parc de l'échangeur Turcot, avec des aménagements piétonniers et cyclistes. « Est-ce que ça va tenir le coup avec le gouvernement Legault ? demande Dinu Bumbaru. Je ne le sais pas. Mais ce lien n'est pas du luxe. Je suis d'accord, ça coûte de l'argent, mais c'est des peanuts comparé au coût de l'échangeur. »

LE PATRIMOINE

Autre bonne nouvelle : le site archéologique de Fort-Lorette a été classé au patrimoine en juin par le gouvernement. Ce site est situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à l'endroit où se trouvait autrefois une mission sulpicienne active de 1696 à 1721. Des recherches menées au printemps 2017 ont permis de découvrir de nombreux vestiges datant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Plusieurs sections restent à explorer, ce qui laisse croire qu'il y aura d'autres découvertes dans les prochaines années. « C'était un lieu de rencontre entre les Français et les autochtones, rappelle M. Bumbaru. C'est aussi ça, le patrimoine. »

LE PAYSAGE

L'Agora métropolitaine, qui a réuni 600 personnes à la TOHU, en octobre, permet d'espérer qu'on saura se mettre à l'abri de désastres comme la démolition de la maison Boileau à Chambly, rasée en novembre par la municipalité sous prétexte qu'elle représentait un danger pour la sécurité des citoyens. Élus, professeurs, experts et citoyens ont discuté tous ensemble, pour une rare fois, des enjeux du patrimoine et de la protection du paysage. « Je pense qu'on a scoré, dit M. Bumbaru. Le patrimoine paysager est une richesse extraordinaire. Mais il sert trop souvent à agrémenter la mise en page des documents arides. Il faut passer de la mise en pages à la substance. » Un plan d'action pour la période 2019-2023 est attendu dans les prochains mois. « On va y arriver, il faut se donner des échéances. »

LE VIEUX-PORT

Au chapitre des moins bonnes nouvelles, il y a le Vieux-Port qui tarde à accoucher de son plan directeur. Que fera-t-on du fameux Silo no 5 ? Y aura-t-il un nouveau complexe commercial et résidentiel ? Un parcours pour les piétons ? Depuis le temps qu'on en parle, on aimerait bien le savoir. Ce plan directeur devait être connu bien avant les Fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Mais, pour toutes sortes de raisons, on a jugé qu'on manquait de temps. Résultat : depuis 2016, la Société immobilière du Canada, à laquelle a été fusionnée la Société du Vieux-Port, va de consultation en consultation et de plan directeur préliminaire en plan directeur préliminaire. « On est à la fin de 2018 et on est toujours en train de discuter », déplore Dinu Bumbaru.

L'AVENUE McGILL COLLEGE

À suivre en 2019 : l'aménagement d'une nouvelle place publique sur l'avenue McGill College, au coeur du centre-ville. Mandaté par le comité exécutif de la Ville de Montréal, l'Office de consultation publique de Montréal a profité des travaux de la rue Sainte-Catherine et de la station du Réseau express métropolitain (REM) pour tenir durant l'automne des séances de consultation publique. M. Bumbaru insiste sur le fait que la vue sur la montagne doit être préservée. L'avenue McGill College s'étend de la Place Ville Marie à l'Université McGill, rue Sherbrooke. Mais elle se divise en deux parties assez distinctes : de la Place Ville Marie à la rue Sainte-Catherine, et de la rue Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke. « Cette avenue se trouve à mi-chemin entre le square Dorchester, une oasis dans la ville, et la place des Festivals. Il faut développer un autre caractère de lieu public pour McGill College. »

L'ÉCRAN RADAR

Autres sujets de préoccupation : l'avenir des vieux bâtiments délaissés ou sur le point de l'être, comme l'hôpital Royal Victoria, l'Hôtel-Dieu et l'Institut des sourdes-muettes, mais aussi ceux du parc Jean-Drapeau et de la Biosphère. Des audiences de consultation publique ont eu lieu en septembre dernier sur l'aménagement et le développement du parc Jean-Drapeau, même si son amphithéâtre extérieur de 65 000 places est en chantier depuis juillet 2017. Quant à la Biosphère, située dans l'ancien pavillon des États-Unis d'Expo 67, une des icônes de Montréal, son bail signé avec Environnement Canada prend fin en 2019. Il faut s'en occuper, et vite. Dernier sujet : la voie Camillien-Houde, qui a alimenté bien des conversations en 2018. Fermée à la circulation ? Ouverte en partie ? « C'est une bonne occasion de réfléchir à ce que c'est, un chemin dans un parc », lance Dinu Bumbaru.