Chantier près de mosquées: TVA Nouvelles s'excuse de nouveau

L'enquête menée par le réseau pour « valider la véracité des propos véhiculés par des témoins à la caméra » a permis de conclure que « l'information diffusée était inexacte et sans fondement », écrit TVA Nouvelles dans « une mise au point » publiée sur son site à 17 h. TVA s'était excusée une première fois après le tollé provoqué par le reportage de la journaliste Marie-Pier Cloutier.

La Commission de la construction du Québec et le premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, avaient également dénoncé ce « reportage sans fondement » qui « crée de la tension de société ».

« TVA offre ses plus sincères excuses à la Mosquée Baitul-Mukkaram et à l'Organisation islamique Ahl-III-Bait ainsi qu'à leurs dirigeants, membres et fidèles pour tous les dommages et inconvénients causés par ces reportages », a réitéré ce soir le média.

Dans la foulée de la controverse l'an dernier, le Conseil de presse avait admis avoir reçu plusieurs plaintes après la diffusion du reportage. Aucune décision n'a encore été rendue.