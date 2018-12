2000 professionnels rejettent la dernière offre de Montréal

Retour à la case départ dans les négociations entre la Ville de Montréal et ses 2000 professionnels qui piétinent depuis près de 5 ans. Les syndiqués ont massivement rejeté hier soir la « dernière offre globale finale » faite par la métropole.

Leur convention collective étant échue depuis février 2014, plus de 800 membres du Syndicat des professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) se sont réunis mercredi soir pour voter sur la plus récente offre patronale. Ceux-ci l'ont rejetée à 97 %.

L'exécutif syndical avait d'ailleurs recommandé à ses membres de refuser la proposition de règlement, indiquant que celle-ci prévoyait des augmentations salariales inférieures à l'inflation et un recul de leurs conditions de travail. On précise que l'offre prévoyait une diminution des congés personnels et de maladie ainsi que le coût des assurances médicales soit entièrement à la charge des retraités.

« L'issue du vote est un mandat fort qui ne fait que confirmer notre grande déception par rapport à l'offre de l'employeur. Il y a plus d'un an, nous nous réjouissions de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle administration à la mairie, croyant que les négociations seraient relancées sur une nouvelle base », a indiqué par communiqué Anne Dorais, présidente du SPPMM.

La Ville de Montréal compte 2400 professionnels, dont la rémunération s'élève à 291,5 millions. Près de 2000 d'entre eux sont affiliés au SPPMM, oeuvrant notamment dans les bibliothèques, les finances, les communications, l'informatique ou l'urbanisme.