Nouveau pont Champlain: le défi de relier les deux rives

Installation des dernières poutres-caissons

L'étape était hautement symbolique et les ouvriers, fébriles. Le dernier segment séparant la partie Rive-Sud et la partie montréalaise de l'ouvrage a été installé dans le froid mordant et humide des nuits du début du mois de décembre. Avec une précision d'orfèvre, un grutier est venu déposer les derniers morceaux au-dessus de la voie maritime. La série d'opérations délicates laissait peu de marge d'erreur. Aussitôt les poutres (dont certaines pèsent plus d'une centaine de tonnes métriques) mises en place, une petite armée de monteurs d'acier s'est affairée à les boulonner. « Toutes les grosses pièces du pont sont maintenant là ! », se félicite l'ingénieur Daniel Genest, directeur de la coordination au consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL). « On a fait plus de 1000 levages, dont certains étaient si complexes qu'ils devaient préalablement être approuvés par un ingénieur. Nous n'avons eu aucun incident majeur. Il faut célébrer le fait qu'on ait complété autant de levages en toute sécurité », dit-il.

En attendant la jonction finale

Même si les dernières pièces sont en place et que « la structure est stable », selon M. Genest, il faudra attendre encore quelques semaines avant que la jonction finale du pont soit terminée. À l'endroit où doit se faire l'épissure, la partie montréalaise de la structure arrive pour l'instant 60 centimètres plus bas que celle qui se situe du côté Rive-Sud. « Ce différentiel est tout à fait normal et il était prévu dans les plans », assure M. Genest. C'est en grande partie le poids du tablier et de la structure qui provoque cet « affaissement » à l'extrémité du côté montréalais. Comme un accordeur de piano qui ajuste l'instrument à la perfection, les ouvriers ont commencé à tendre les haubans du pont pour faire remonter la section plus basse.

« Les calculs sont modélisés en direct à partir du bureau de San Francisco. Les arpenteurs surveillent en permanence l'évolution. Nous sommes confiants que nous allons passer de 60 à 15 centimètres avec ces réglages, et peut-être même moins », explique l'ingénieur. Une fois au niveau, les deux parties auront encore quelques centimètres d'écart horizontal. D'épaisses plaques d'acier seront alors boulonnées entre les deux sections pour créer une épissure permanente. Cette opération se fera après le congé des Fêtes. « Ça va venir barrer le pont. Quand tu connectes cette dernière partie, toutes les sections deviennent interreliées, ça va se mettre à bouger », explique M. Genest.

Au-dessus d'une « autoroute à navires »

Se déroulant au-dessus de la Voie maritime du Saint-Laurent, ces dernières étapes sont parmi les plus complexes du projet. Non seulement le pylône principal de 170 mètres et les haubans devaient déjà être en place pour soutenir la partie suspendue du pont, mais le travail devait se faire avec une circulation maritime ininterrompue sous la structure. La Voie maritime est « une véritable autoroute à navires. Ce n'était donc pas possible de lever plusieurs des pièces à partir d'une barge, ce qui aurait obstrué le chemin pour les bateaux », explique M. Genest. Cette situation a provoqué bien des maux de tête aux ingénieurs qui, pour respecter l'échéancier, ont décidé de faire construire un pylône temporaire face au pylône principal, ce qui leur a permis d'installer plusieurs voussoirs (des pièces massives de 60 mètres de large sur 12 de long) à partir de la Rive-Sud. « On a pu travailler simultanément sur deux fronts, illustre M. Genest. Ça montre l'agilité intellectuelle qu'il fallait avoir pour y arriver. » Grâce à une communication constante avec le Centre de contrôle de la Voie maritime, les travailleurs savaient environ 70 heures à l'avance quelles seraient leurs fenêtres de travail pour effectuer ces travaux.

Ouvert à la circulation en juin

Une fois la jonction terminée, il restera encore quatre paires de haubans à fixer, ainsi qu'une soixantaine de dalles de béton à installer sur le pont, ce qui devrait être terminé à la fin de février. L'asphaltage attendra au printemps, à cause de la température. L'ouverture officielle du pont, avec le début de la circulation automobile, ira probablement au mois de juin. Mais déjà, l'intensité des travaux devrait diminuer, affirme M. Genest. « Le nombre d'ouvriers devrait passer de 1600 à environ 700 après les Fêtes, explique-t-il. Nous sommes en phase de réduction. Mon oeil d'ingénieur voit surtout tout ce qu'il reste encore à faire, mais symboliquement, c'est vrai que nous avons franchi une étape importante », estime-t-il.