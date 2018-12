Montréal réticente à imiter Québec sur les feux exclusifs aux piétons

L'opposition a présenté une motion au conseil municipal pour réclamer l'ajout d'une phase « tout rouge » afin de permettre aux piétons de traverser la rue sans avoir à côtoyer les voitures. L'élu Domenic Perri estime qu'une telle mesure, adoptée massivement à Québec, assurerait une meilleure protection des personnes âgées et des jeunes.

Présentement, Montréal favorise plutôt les déplacements aux feux verts parallèles à la circulation. Bref, les piétons traversent en même temps que les voitures. Les virages sont toutefois interdits aux automobilistes en début de cycle pour éviter les collisions.

« L'exemple de Québec nous montre que la solution n'est pas parfaite. Il y a un niveau de délinquance élevée », a toutefois opposé l'élu Éric Alan Caldwell, responsable des transports.

En effet, le Code de la sécurité routière autorise les piétons à traverser les feux de circulation sur le feu vert, sauf lorsqu'une lumière piétonne est présente. Or les phases exclusives prolongent de beaucoup les cycles, si bien que les piétons doivent attendre plus longtemps pour traverser la rue. Plusieurs sont donc tentés de traverser sans attendre. De plus, ce type d'aménagement cause aussi des conflits aux intersections n'étant pas muni de lumière piétonne, les automobilistes ne donnant pas priorité aux piétons.

Même la Ville de Québec se remet en question. Le maire Régis Labeaume a récemment déploré le manque de courtoisie envers les piétons. « Je n'accepte plus qu'à Québec, les piétons n'aient plus de priorité pour traverser les rues. En Ontario et aux États-Unis, les piétons ont la priorité. Ici, si c'est possible, l'auto pourrait les frapper », a récemment déclaré le maire de Québec.

L'administration Plante a ainsi modifié la motion de l'opposition pour indiquer qu'elle implanterait des feux à phases exclusives « là où une telle approche est la plus appropriée », possiblement près des résidences de personnes âgées et des écoles.

La mesure sera étudiée alors que Montréal compte présenter en 2019 un plan d'action sur la Vision zéro, visant à réduire ces collisions.