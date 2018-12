Hausse des plaintes contre le bruit au parc Jean-Drapeau

Les spectacles en plein air organisés au parc Jean-Drapeau ont généré un niveau record de plaintes cet été, soit près de 7 fois plus qu'en 2017. Pour calmer la grogne, Montréal et Saint-Lambert imposeront en 2019 des limites de son.

La hausse des plaintes enregistrées cet été pourrait évidemment s'expliquer par le suivi plus serré mené en 2018 sur la question du bruit. Les villes de Montréal et Saint-Lambert ont décidé d'installer trois sonomètres près des résidants incommodés pour mesurer le bruit provenant des îles. On avait également mis en place un système pour faciliter la compilation des plaintes.

Et les citoyens ne s'en sont pas privés. Ainsi, 486 plaintes ont été formulées, contre 70 l'été précédent.

Bien qu'il ne soit pas le plus populaire avec ses 27 000 participants, le festival de musique métal Heavy Montréal s'est avéré être le plus dérangeant, ayant généré le plus de plaintes. Lors de la dernière journée de l'événement, le dimanche 29 juillet, pas moins de 78 plaintes ont été formulées contre le bruit.

Événement le plus couru avec ses 135 000 festivaliers sur trois jours, Osheaga a généré 112 plaintes. Là aussi les citoyens se sont principalement plaints lors de la journée de clôture, alors que 77 plaintes ont été formulées le dimanche 5 août.

Événement se déroulant sur 26 journées durant l'été, le festival électronique Piknic Électronik a généré 112 plaintes. Si l'événement se déroule principalement les dimanches, c'est toutefois un lundi, le 3 septembre, où il s'est avéré le plus dérangeant, 35 plaintes ayant été enregistrées à cette occasion.

Limite de bruit

Le bilan de l'été 2018 a convaincu Montréal et Saint-Lambert d'imposer à nouveau des limites de bruit aux promoteurs d'événements. Les organisateurs seront aussi invités à mesurer le bruit sur leur site et à l'extérieur afin de « prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation dans les plus courts délais ».

Montréal, Saint-Lambert et le parc Jean-Drapeau continueront quant à eux à mesurer le bruit. Elles comptent aussi « trouver un meilleur équilibre dans la programmation des événements au parc Jean-Drapeau ».

***

Nombre de plaintes de bruit au parc Jean-Drapeau

2014 : 76

2015 : 16

2016 : 30

2017 : 70

2018 : 486

Événements ayant généré le plus de plaintes

Heavy Montréal : 167

Osheaga : 112

Piknic Électronik : 105

ÎleSoniq : 60

Weekends du monde : 41

Montreal Challenge : 1