Intégration des immigrants: Plante presse Québec de dévoiler son plan

« Le message du gouvernement est d'avoir moins d'immigrants, mais d'en prendre soin. On a hâte de voir quelles sont ces mesures pour en prendre soin », a indiqué Valérie Plante lors d'une réunion de son administration ce matin. L'élue réagissait ainsi à la réduction de 20 % des seuils d'immigration annoncée hier par le premier ministre François Legault.

Soulignant que Montréal bénéficie grandement de l'arrivée des immigrants, elle a indiqué vouloir voir rapidement « les moyens qui seront mis sur la table pour assurer l'intégration des nouveaux arrivants ». Pour Valérie Plante, l'intégration des nouveaux arrivants doit passer par l'emploi et leur capacité à parler la langue française.

L'administration Plante doit d'ailleurs dévoiler ce matin le premier plan d'action sur en immigration et l'intégration des nouveaux arrivants. La mairesse estime que Montréal « a énormément profité de l'apport de l'immigration et on souhaite que ça demeure ainsi ».

La mairesse a souligné que Montréal est, tout comme le reste de la province, présentement touchée par une pénurie de la main-d'oeuvre. 3 % des postes sur l'île sont présentement inoccupés, une proportion en croissance rapide. « Il nous faut de la main-d'oeuvre qualifiée. L'immigration n'est pas la seule solution, mais c'en est une très importante », a dit Mme Plante. Elle invite donc Québec à « être très proactif sur la question de la main-d'oeuvre ».

Croissance freinée

La baisse de l'immigration risque de freiner la croissance de Montréal, l'immigration étant sa principale source de nouveaux citoyens. Bon an mal an, les deux tiers des immigrants arrivant au Québec s'installent en effet sur l'île de Montréal.

En 2017, Montréal a ainsi accueilli un peu plus de 33 200 immigrants, tandis que 4300 Montréalais sont partis vivre à l'étranger. Bref, l'immigration a représenté un solde positif de 28 900 personnes.

En comparaison, l'accroissement naturel a représenté une croissance de 8250 personnes, soit 23 000 naissances et 14 750 décès. Montréal constate un déclin du nombre de naissances.

À l'inverse, Montréal a perdu des citoyens au profit des autres provinces (5600) et des autres régions, notamment sa banlieue (19 900). Ces lourdes pertes sont constantes depuis plus d'une dizaine d'années.

La baisse des seuils d'immigration risque ainsi de couper de moitié la croissance de Montréal. Or l'île affiche déjà une croissance deux fois plus faible que les régions périphériques.

Croissance démographique de l'agglomération de Montréal en 2017

Immigration : + 28 929

Naissances : + 8273

Interprovinciale : - 5600

Intraprovinciale : - 19 869

Total : + 11 733

Source : Montréal en statistiques