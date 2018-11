Travaux: l'A20 Ouest fermée du centre-ville jusqu'au pont Mercier

Bruno Bisson

La route 136 (autoroute Ville-Marie) et l'autoroute 20 Ouest seront complètement fermées à la circulation à partir du centre-ville de Montréal jusqu'à la hauteur du pont Mercier, et ce, pour toute la fin de semaine. Ces entraves seront en vigueur dès minuit ce soir, jusqu'à 5h lundi matin.

Trois des liens routiers entre la Rive-Sud et Montréal, soit le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et les ponts Champlain et Mercier, seront aussi affectés pendant le week-end par des fermetures partielles ou complètes, surtout de nuit. Échangeur Turcot

Agrandir Entraves - Ƀchangeur Turcot

Ces fermetures combinées de la route 136, dans les deux directions, et de l'autoroute 20, en direction ouest, auront pour effet de rediriger la plus grande partie du trafic de transit entre l'est et l'ouest de l'île de Montréal sur l'autoroute 40. Les automobilistes qui se rendent vers l'aéroport international de Dorval, dans l'ouest de l'île, seront invités à utiliser l'A40 Ouest et les autoroutes 13 ou 520. L'autoroute 15 Nord sera aussi réduite à une seule voie, dans l'échangeur Turcot, et toutes les bretelles menant vers l'autoroute Décarie (A15 Nord) seront fermées pour toute la fin de semaine.

Agrandir Entraves - Échangeur Saint-Pierre

Dans l'ouest de l'île de Montréal, l'autoroute 20 Ouest sera fermée jusqu'à la hauteur de la 1re Avenue dans l'arrondissement de Lachine. La sortie 63 de l'autoroute 20 Ouest en direction du pont Mercier sera elle aussi fermée, par voie de conséquence. Pont Mercier

Agrandir Entraves - Pont HonorŽ-Mercier

Les travaux de réfection sur la plus ancienne structure du pont Mercier, en direction de la Rive-Sud, entraîneront sa fermeture complète pour le week-end. Le trafic sera dévié sur une structure voisine où les automobilistes bénéficieront d'une seule voie par direction et où la circulation se fera à contresens, à partir de 22h ce soir. Tunnel La Fontaine

Agrandir Entraves - Pont-tunnel L.-H.-La Fontaine

Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud, la nuit prochaine. La circulation sur l'autoroute 25 Sud sera déviée à partir de la sortie 4 vers le centre-ville de Montréal. Afin de prévenir les files d'attente en direction du tunnel, le ministère des Transports procédera aussi dès minuit à la fermeture de la bretelle entre l'autoroute 40 et l'A25 Sud, dans l'échangeur Anjou. Le tunnel et l'autoroute 25 devraient être complètement rouverts à la circulation à 8h, demain matin. Aucune entrave n'est prévue dans le tunnel en direction de Montréal. Pont Champlain

Agrandir Entraves - A-10 (secteur pont Champlain)

Au cours des deux prochaines nuits, les automobilistes en provenance de la Rive-Sud bénéficieront d'une seule voie de circulation pour entrer à Montréal par le pont Champlain. Les entraves seront en place à compter de 23h ce soir, jusqu'à 9h demain matin. Samedi soir, le pont sera de nouveau amputé de deux voies de circulation sur trois en direction de Montréal, et ce, jusqu'à 10h dimanche matin. Atwater

Agrandir Entraves - Secteur de L'Île-des-Soeurs