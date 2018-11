Laval: augmentation de 14 % de la valeur des immeubles non résidentiels

C'est principalement le marché industriel, de l'hôtellerie et du secteur agricole qui explique cette appréciation depuis le rôle 2016-2017-2018. Le parc immobilier non résidentiel représente 24,1 % de la valeur totale des immeubles lavallois.

« C'est la preuve que l'économie va bien à Laval. La réduction d'espaces de bureaux ou de bâtiments industriels disponibles a fait monter les prix », explique Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif de Laval.

En ce qui concerne le secteur résidentiel (75,9 % du parc immobilier), on constate une hausse de 5,5 % de la valeur des maisons unifamiliales. Les immeubles de deux à cinq logements voient leur valeur progresser de 8 % alors que pour ceux qui comptent six logements et plus, cela augmente de 10,1 %. Le marché des condos est demeuré stable.

Le rôle d'évaluation 2019-2020-2021 rendu public par Laval présente globalement une augmentation de 7,3 % de la valeur des propriétés, soit 4,2 milliards de plus que pour le rôle 2016-2017-2018.

M. Boyer a rappelé que cette hausse des valeurs foncières n'avait pas d'effet automatique sur le compte de taxes des contribuables. Les municipalités peuvent abaisser le taux d'imposition. C'est le dépôt du budget 2019, prévu lundi prochain, qui devrait révéler les intentions de l'administration du maire Marc Demers.

« Les gens ont la perception que lorsque leur maison vaut plus cher, ils vont payer plus de taxes, mais au final, ce n'est pas le cas », a dit Stéphane Boyer.

Le nouveau rôle d'évaluation foncière reflète la valeur des propriétés au 1er juillet 2017. Pour constituer cet inventaire de tous les immeubles lavallois, le service de l'évaluation procède à quelque 13 000 vérifications des conditions réelles du marché chaque année ; le parc immobilier compte maintenant 152 997 unités d'évaluation.

Le rôle d'évaluation entrera en vigueur le 1er janvier prochain.