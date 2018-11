Laval s'apprête à choisir son prochain directeur général

« On a eu plusieurs dizaines de candidats sérieux et crédibles. On en a interviewé sept. Ensuite, il y a eu une deuxième ronde d'entrevues pour fixer notre choix sur un candidat », a expliqué mardi le vice-président du comité exécutif, Stéphane Boyer.

Ce dernier était l'un des membres du comité de sélection mis en place à la suite du départ de Serge Lamontagne en juillet dernier (nommé directeur général de Montréal), et qui vient de terminer ses travaux. « On a ratissé très large, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans le privé, dans le monde académique et le secteur de la santé », a souligné M. Boyer, en rappelant toutefois que l'expérience de la gestion municipale était centrale.

Le processus de sélection s'est fait de façon confidentielle. L'ensemble des conseillers municipaux connaîtra l'identité du candidat recommandé lors d'une réunion préalable à la séance du conseil municipal.

Selon les informations recueillies par La Presse, deux hauts fonctionnaires étaient en lice pour décrocher cet emploi qui constitue le bras administratif de la vision politique de l'équipe du maire Marc Demers. Il s'agit de Jacques Ulysse et de Clément Bilodeau. Tous deux ont actuellement un poste de directeur général adjoint et ont été embauchés dans la foulée des changements effectués par Serge Lamontagne.

M. Ulysse est en poste depuis 2016. Il est responsable des services des travaux publics et de ceux de la culture, des loisirs et du développement social. Il est issu de la fonction publique montréalaise.

M. Bilodeau est arrivé à Laval en 2014, en provenance de Québec, où il était directeur de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. Il a la responsabilité des services de l'environnement, de l'ingénierie et de l'urbanisme.

L'ancien directeur général de la Ville de Brossard Nicolas Bouchard aurait également été l'un des candidats rencontrés. M. Bouchard avait quitté ses fonctions le printemps dernier après un long congé de maladie.

Depuis l'été dernier, c'est la directrice générale adjointe Carole Imbeault qui occupe les fonctions de façon intérimaire à Laval.

Le prochain directeur général sera le septième depuis que Laval a été créé en 1965 (fusion de 14 villes et villages). Deux des directeurs généraux, Claude Asselin et Gaétan Turbide, ont été mêlés de très près au scandale de collusion et de corruption qui a eu cours sous le règne de l'ancien maire corrompu Gilles Vaillancourt. Après une forte période tourmentée, Laval a fait l'objet d'une tutelle qui a choisi Serge Lamontagne en pleine campagne électorale de 2013. Nouvellement arrivé en poste, le maire Marc Demers avait approuvé la décision.

Le nouveau directeur général doit entrer en poste au début de 2019.