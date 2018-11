Malaise à l'hôtel de ville autour de propos jugés sexistes

Lors de l'étude publique du budget 2019 de la Société de transport de Montréal, Richard Guay, d'Ensemble Montréal, dit avoir voulu souligner la qualité des questions de la conseillère Lisa Christensen, de Projet Montréal. Mais son choix de mots, « pour une femme », en a choqué plusieurs.

Jugeant sa remarque sexiste, la conseillère Laurence Lavigne Lalonde, de Projet Montréal, a rapidement dénoncé les propos de son collègue, en les qualifiant de « complètement déplacés ».

En fin de séance, Richard Guay a tenu à présenter ses excuses, disant regretter son choix de mots. « Mes propos ont été très malhabiles, je m'en suis excusé à Mme Christensen et à Mme Lavigne Lalonde. »

« J'ai le plus grand respect pour [Lisa Christensen] », a assuré M. Guay. Les deux travaillent ensemble à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles depuis un an et, bien qu'adversaires politiques, le conseiller a dit avoir plusieurs atomes crochus avec sa collègue, les deux étant mécaniciens de formation.

« On comprend mieux pourquoi elle posait des questions pointues. Mon commentaire faisait suite à l'observation devant moi de l'étonnement des gens [de la STM] de voir que ma collègue avait des connaissances si pointues », a-t-il expliqué.