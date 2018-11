Le besoin de soulager le réseau de métro est «indéniable», dit la STM

« Le métro est un environnement clos, alors à un moment donné, on arrive à un point de saturation. Il faut penser à d'autres outils, d'autres modes. On inviterait les gens qui sont sceptiques à prendre métro 8h15 sur la ligne et la conclusion saute aux yeux », a indiqué Philippe Schnobb à l'étude du budget 2019 de la STM.

Le transporteur montréalais reconnaît que la hausse d'achalandage de 5,5 % observée depuis le début de l'année est un bon signe, mais accentuait la pression. « Clairement, les gens qui prennent le métro tous les matins, peuvent se réjouir de la croissance de l'achalandage, mais à un moment donné, ça peut devenir un irritant, surtout au sommet de l'heure de pointe », a dit M. Schnobb.

La STM souligne qu'elle augmentera de 2,2 % le service dans le métro en 2019 et que l'ouverture prochaine du garage Côte-Vertu permettra d'augmenter la cadence du service aux heures de pointe. « Mais c'est un peu le même principe que quand on élargit les autoroutes, il y a de plus en plus de gens. On va augmenter le service [dans le métro] et il y aura de plus en plus de gens. Alors il faut aller plus loin encore », a dit M. Schnobb.

Questionné par le conseiller Pierre Lessard-Blais sur la nécessité de créer une nouvelle ligne de métro - comme la rose - pour soulager la ligne orange, Philippe Schnobb a répondu que « c'est indéniable qu'il faut penser à des développements ».

Le président du transporteur s'est montré prudent sur la solution à retenir, soulignant que l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) avait mis en place un bureau de projet pour étudier différents scénarios.

Philippe Schnobb a indiqué que le développement du réseau pouvait se faire sous terre, mais aussi en surface. Ainsi, la STM ne cherchera pas uniquement à faire du rabattement, soit des lignes d'autobus dirigeant les usagers vers le réseau de métro, on cherchera à développer des lignes d'autobus desservant directement le centre-ville.

« Il faut poursuivre la réflexion. Mais les gens qui prennent le réseau le matin se rendent bien compte qu'il faut agir », a dit Philippe Schnobb.