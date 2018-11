Laval: un curé en croisade contre une piste cyclable

Toutes les prières n'y changent rien et les appels à la mairie de Laval non plus : la nouvelle piste cyclable qui longe le boulevard Saint-Elzéar Est est un véritable danger pour les résidants du quartier, soutient le curé de la paroisse, qui a lancé une pétition.

« Ce n'est pas une question de religion, mais de bien commun. La sécurité de ceux et celles qui fréquentent le secteur, et pas seulement l'église, est en cause », affirme Jean Boyer, curé de la paroisse Saint-Elzéar. Tout à côté, il y a une garderie, une école, des résidences de personnes âgées et un centre communautaire très fréquenté, souligne-t-il.

Dès que la Ville de Laval a délimité la piste cyclable, à la fin du mois d'août, en peignant des lignes sur la chaussée, le curé Boyer a contacté la mairie, mais en vain. Les plaintes se multipliaient, raconte-t-il, parce qu'il est impossible pour deux voitures de se croiser sans empiéter sur la zone réservée aux cyclistes. « Saint-Elzéar porte le nom de boulevard pour sa longueur, mais certainement pas pour sa largeur », ajoute le curé, qui souligne que la limite de vitesse se situe à 50 km/h plutôt qu'à 30 km/h même s'il y a une zone scolaire. Et dans les faits, la circulation est beaucoup plus rapide, constate-t-il.

Le curé Boyer se défend d'être réfractaire aux vélos. Lui-même est un cycliste ; il dit avoir beaucoup fréquenté la piste cyclable du canal de Lachine, située à un jet de pierre de la paroisse dont il a eu la responsabilité à Montréal pendant neuf ans.

« Il faut que les pistes cyclables soient pensées en fonction d'une cohabitation harmonieuse. Là, c'est fait n'importe comment. C'est tellement mal pensé que ça fait trois fois que les services municipaux viennent modifier la peinture. C'est du gaspillage d'argent. »

- Jean Boyer, curé de la paroisse Saint-Elzéar

De guerre lasse, Jean Boyer a lancé une pétition qui compte 400 signatures jusqu'à maintenant ; elle pourrait être déposée au conseil municipal. Il a également sollicité l'aide du conseiller municipal du district de Vimont, Michel Poissant, pour faire bouger les choses. M. Poissant est l'un des dissidents de l'équipe politique du maire Marc Demers, qui est critiqué par rapport au déploiement du réseau de pistes cyclables à Laval.

Selon lui, le « cabinet du maire s'entête dans une position idéologique ». « Qu'est-ce que veulent les citoyens ? Un équilibre raisonnable. [...] Ça veut dire qu'on tient compte des besoins et des inconvénients, affirme M. Poissant. En entreprise, même quand on pense avoir le meilleur modèle d'affaires, on s'ajuste, si ça s'impose. Une ville, ça devrait être la même affaire. »

Ainsi, le Plan de mobilité de la Ville présenté il y a deux ans, qui a permis d'augmenter de près de 40 % le nombre de kilomètres de pistes (de 206 à 288 km), ne doit pas être immuable, affirme Michel Poissant. Surtout lorsque la fréquentation n'est pas au rendez-vous ou que les pistes cyclables, comme celle sur Saint-Elzéar, « créent un faux sentiment de sécurité ».

FAIBLE PART MODALE

Selon les données des enquêtes Origine-Destination du ministère des Transports, la proportion de l'utilisation du vélo sur l'ensemble des déplacements à Laval est stable depuis 2003. Elle se situe à 0,5 %. Même à Montréal, la part modale du vélo atteint seulement 2,5 %.

Au cabinet du maire Marc Demers, on rappelait hier que la Ville « tient à implanter et à connecter de plus en plus de pistes cyclables à Laval ».

« C'est important d'offrir des alternatives à l'auto solo et de favoriser la mobilité active. Plus il y aura de pistes, plus elles seront connectées, plus les gens les utiliseront. »

- Valérie Sauvé, attachée de presse du maire Marc Demers

Mme Sauvé a également précisé que la Ville de Laval étudierait si « des mesures ou des ajustements doivent être apportés sur Saint-Elzéar ».

Entre-temps, le curé Boyer et M. Poissant ont bien l'intention de continuer à talonner l'administration Demers, dont ils dénoncent en choeur « l'improvisation dans le dossier ».