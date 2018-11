Nouveau candidat à la mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

«C'est une situation d'urgence et imprévue qui m'attriste au plus haut point», a commenté le chef d'Ensemble Montréal, Lionel Perez. Le parti a vraisemblablement été surpris par le retrait de M. Vecera: toutes les pancartes électorales étaient prêtes.

L'élection partielle à la mairie de RDP-PAT fait suite à la démission de la mairesse Chantal Rouleau, élue députée avec le gouvernement de la Coalition avenir Québec. Mme Rouleau est la ministre responsable de la Métropole.

Lionel Perez a participé vendredi après-midi à la présentation du nouveau candidat, qui a été conseiller d'arrondissement entre 2013 et 2017, dans l'équipe de Mme Rouleau. Manuel Guedes dit tenter un retour en politique afin de «représenter les familles de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles à nouveau et de me joindre à une équipe très proche de la communauté».

Son adversaire, la candidate de Projet Montréal Caroline Bourgeois est également issue de l'équipe Rouleau; elle a été conseillère municipale mais depuis un an, elle agissait comme chef de cabinet de la mairesse.

Par voie de communiqué, Mme Bourgeois a salué l'arrivée de M. Guedes et a indiqué que «ce changement de dernière minute» ne la détournera pas de sa campagne sur le terrain. «L'accueil est fantastique. Les gens savent qu'un changement positif s'opère à Montréal grâce au leadership de Valérie Plante et veulent en faire partie», affirme-t-elle.