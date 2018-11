Fermetures dans l'échangeur Turcot: circulation difficile ce matin

Alors que la période de pointe est presque déjà terminée sur les ponts de Laval et de la Rive-Sud, à 8h30, des retards importants persistent toujours sur l'autoroute Ville-Marie (A720), entre le centre-ville et l'échangeur Turcot, et sur l'autoroute métropolitaine (A40), vers l'ouest.

L'autoroute Ville-Marie, à partir du centre-ville, en direction ouest, est carrément à éviter. La circulation refoule à partir de l'échangeur Turcot, en amont du Centre universitaire santé McGill (CUSM), jusqu'au tunnel Ville-Marie.

Le retard pour les automobilistes varie de 35 minutes à près d'une heure, et les files d'attente s'étirent sur au moins trois kilomètres.

L'accès à l'A20 Ouest, à partir de l'autoroute Ville-Marie, est fermée jusqu'à mardi afin de permettre la démolition de structures désaffectées de l'échangeur Turcot.

La circulation est aussi au ralenti sur l'autoroute métropolitaine (A40), en direction ouest. Depuis 7h ce matin, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience à partir de l'échangeur Anjou jusqu'à l'autoroute Décarie (A15).

L'abondance de trafic à hauteur de l'échangeur Décarie provoque aussi des retards sur l'autoroute 15 Nord, en direction de l'autoroute 40. La circulation ralentit dès la hauteur du chemin Queen Mary, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.