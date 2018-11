Des fermetures sans précédent au coeur de Turcot

La démolition d'anciennes structures surélevées de l'autoroute 15, qui surplombent l'autoroute 20, la route 136 (autoroute Ville-Marie) et un corridor de voies ferrées qui passe en plein coeur de l'échangeur, oblige le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer les bretelles routières reliant l'est et l'ouest de Montréal durant quatre journées complètes.

La première de ces entraves exceptionnelles sera mise en place ce soir, à minuit. La route 136, en direction ouest, sera alors fermée à la hauteur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) jusqu'à l'entrée de l'autoroute 20 Ouest, et ce, jusqu'à mardi matin, 5 h.

Demain soir, à 22 h 30, c'est la bretelle reliant l'autoroute 20 Est à la route 136 Est, en direction du centre-ville de Montréal, qui sera complètement fermée à son tour, jusqu'à mardi.

Dans la foulée, la section de l'autoroute 15 Nord qui traverse l'échangeur sera fermée pour le week-end, à compter de minuit vendredi soir. Cette bretelle sera toutefois rouverte avant la période de pointe, lundi matin.

FERMETURE INÉDITE

Le caractère inédit de ces fermetures vient du fait qu'elles empiéteront sur des jours ouvrables, et en particulier sur les périodes de pointe de vendredi et de lundi, où le réseau routier est sollicité au maximum. Elles se poursuivront aussi pendant tout le week-end.

Les automobilistes sont évidemment incités à éviter complètement le secteur dans la mesure du possible, jusqu'à mardi matin.

Selon un porte-parole du MTQ, Martin Girard, jusqu'à 70 policiers seront déployés en périodes de pointe sur les principaux points chauds anticipés pour veiller au respect de ces entraves et à la sécurité des usagers de la route.

CAMIONS INTERDITS EN POINTE

La circulation des poids lourds sera interdite en périodes de pointe du matin et de fin de journée sur un long corridor est-ouest s'étendant de l'autoroute Bonaventure (A10), au centre-ville de Montréal, jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre, menant au pont Honoré-Mercier, au sud-ouest de la métropole.

TRANSPORTS COLLECTIFS GRATUITS

L'interdiction faite aux camions de circuler en pointe dans ce corridor fait partie d'un train de mesures exceptionnelles annoncées par le MTQ pour alléger la circulation, qui sera détournée en masse vers l'autoroute 40, principal corridor de transport parallèle à l'A20 à travers l'île de Montréal.

Le MTQ a donc prévu plusieurs mesures visant à inciter les automobilistes à délaisser leur véhicule et à opter pour les transports collectifs, demain et lundi.

L'accès aux trains de banlieue de Vaudreuil-Hudson et de Candiac sera gratuit pour ces deux journées. Un train fera la navette 14 fois par jour entre la gare de train de banlieue de Dorval et la gare Lucien-L'Allier, au centre-ville, hors des périodes de pointe. L'accès sera aussi gratuit.

Le MTQ a de plus obtenu la permission d'utiliser jusqu'à 200 places de stationnement du centre commercial Les Jardins Dorval pour les usagers de cette navette. Les utilisateurs suivront un passage piétonnier protégé sous l'A20 et les voies ferrées pour marcher jusqu'à la gare Dorval du réseau exo.