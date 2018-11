SPVM: Martin Prud'homme quitte et recommande qu'un adjoint le remplace

Après un an à la barre du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'administrateur provisoire Martin Prud'homme a terminé sa mission visant à remettre de l'ordre dans l'organisation. Dans son rapport final, il suggère deux candidats issus de la GRC et de la Sûreté du Québec pour devenir chef de police de Montréal.

« Le travail réalisé en onze mois est considérable et je crois pouvoir affirmer que la page est réellement tournée », écrit M. Prud'homme dans son rapport de 38 pages rendu public ce matin.

M. Prud'homme avait été appelé en renfort pour redresser la barre au SPVM en décembre 2017, après un rapport dévastateur sur la gestion du corps policier. Le rapport commandé par Québec relevait de graves lacunes de gestion et des problèmes sérieux dans la conduite des enquêtes internes.

Deux candidats

Parmi ses 14 recommandations à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec, M. Prud'homme suggère de ne pas nommer immédiatement un chef issu des rangs du SPVM. Il rejette aussi l'idée d'un appel de candidatures ouvert, car il craint « une nouvelle course à la chefferie », voire « un possible retour de clans » et une « détérioration du climat ».

« Bien que nous estimions que le Service de police est composé d'officiers de qualité, dont certains ont un bon potentiel de relève, ils doivent obligatoirement poursuivre leur développement avant d'être pressentis au poste de directeur », écrit-il.

« Nous considérons qu'il doit y avoir un délai suffisant pour bien marquer la transition avec l'ancienne administration et ses anciennes façons de faire et pour poursuivre la préparation de la relève », poursuit le rapport.

M. Prud'homme suggère donc de choisir un des deux membres du comité de direction provisoire issus de l'extérieur qu'il avait choisis pour l'épauler dans la réorganisation du SPVM l'an dernier : Sylvain Caron, ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, ou Line Carbonneau, ancienne sous-commissaire de la GRC.

« Ces deux membres ont d'ailleurs toute l'expérience et les compétences requises pour occuper cette fonction », affirme M. Prud'homme.

Il suggère que l'un des deux devienne chef du SPVM pour cinq ans tout au plus, le temps de développer une relève à l'interne.

Une nouvelle équipe mixte?

Parmi ses autres recommandations, M. Prud'homme suggère de créer une équipe mixte permanente regroupant des enquêteurs de différents corps policiers, afin de mener les enquêtes sur tout policier qui serait visé par des allégations criminelles.

Il se montre réticent à ce que cette mission soit confiée au Bureau des enquêtes indépendantes, l'organisme qui a présentement la tâche d'enquêter sur les interventions policières qui ont mené à un décès ou des blessures graves pour un citoyen.