Denis Coderre n'écarte pas un retour en politique

« C'était important de prendre une pause d'un an. J'avais des défis personnels à relever. J'ai été 35 ans en politique et je serai toujours intéressé à l'émancipation de ma ville », a dit Denis Coderre qui n'exclut pas un retour en politique dans 3 ans, mais qui ne l'envisage pas encore.

Retour en politique de Denis Coderre ? « Au municipal, on regarde les options », a-t-il répondu. L'animateur a voulu savoir s'il sondait aussi le terrain au fédéral, avec des élections prévues dans moins d'un an.

« Je ne me représenterai pas au fédéral, c'est fini ça, j'ai donné », a répondu Denis Coderre.

« Et au provincial? », a demandé l'animateur radio. « Vous voulez des cases ? Alors non, pas un provincial. Si vous vous ennuyez de moi, y'a d'autres raisons de m'inviter », a blagué l'ancien maire de Montréal.

Aux élections municipales de 2017, la mairesse Valérie Plante a obtenu 51,36 % des voix, contre 45,63 % pour Denis Coderre. Un maire n'avait jamais été battu après un seul mandat depuis les années 60 à Montréal.

« Je ne suis pas ici pour faire un post-mortem. On est tous déçus de la défaite, mais je ne reviendrai pas sur les raisons. Je suis très fier de notre bilan. On gagne et on perd et on prend des notes », a commenté le politicien.