Turcot fermé du 9 au 13 nov: trains de banlieue et services spéciaux gratuits

Pour les camions, la circulation en période de pointe sera interdite sur un long corridor qui dépasse largement les voies routières fermées. En pointe du matin et du soir, les poids lourds seront complètement bannis de la route 136 et de l'autoroute 20 à partir du centre-ville jusqu'à la hauteur du pont Mercier.

TRAINS DE BANLIEUE GRATUITS

L'accès aux lignes de train de banlieue Vaudreuil-Hudson et Candiac sera gratuit le vendredi 9 novembre et le lundi 12 novembre. Quatorze départs de trains seront ajoutés entre Dorval et la gare Lucien-L'Allier, au centre-ville de Montréal. Cette navette ferroviaire circulera hors pointe, en partance de Dorval, de 9 h 35 à 21 h 05. En sens inverse, à partir de la gare Lucien-L'Allier, les départs s'échelonneront de 9 h à 22 h. Ces trains ne s'arrêteront qu'à Dorval, à la gare Vendôme et à la gare Lucien-L'Allier.

Le MTQ a de plus négocié l'utilisation de 200 espaces de stationnement gratuits aux Jardins Dorval, centre commercial situé au carrefour de l'avenue Dorval et de l'autoroute 20. Un « parcours piétonnier protégé » permettra aux usagers de se rendre du stationnement du centre commercial jusqu'à la gare d'exo de Dorval, située de l'autre côté de l'autoroute 20.

SUD-OUEST ET HAUT-SAINT-LAURENT

Une navette en partance du terminus d'autobus de Châteauguay offrira un transport gratuit en direction de la gare de Sainte-Catherine sur la ligne de train de banlieue Candiac (qui sera aussi gratuite les 9 et 12 novembre). Les départs s'étaleront de 5 h 41 à 8 h 37 le matin. En après-midi, des navettes assureront le parcours inverse à partir de la gare Sainte-Catherine vers le terminus de Châteauguay, de 16 h 07 à 18 h 51.

La ligne d'autobus 1 du secteur Haut-Saint-Laurent du réseau exo et la ligne 23 du secteur Sud-Ouest seront rabattues à la station de métro Angrignon plutôt qu'au terminus Mansfield afin d'éviter le transport jusqu'au centre-ville. Les passagers de ces autobus recevront des billets gratuits pour le métro.

DES TITRES GRATUITS REMIS AUX EMPLOYEURS

Un effort de sensibilisation exceptionnel a visé les employeurs de la région de Montréal. Pas moins de 600 « grands générateurs de déplacements » comme les hôpitaux, les organisateurs d'événements, l'aéroport de Montréal et les établissements scolaires ont été contactés par le ministère des Transports qui les a informés des fermetures prévues dans l'échangeur Turcot, de la congestion routière qui en découlera et des retards probables de leurs travailleurs et fournisseurs. Tous les employeurs qui ont des employés circulant dans l'échangeur Turcot recevront sur demande des titres de transports collectifs gratuits à utiliser les 9 et 12 novembre. Chaque titre donne droit à deux passages et est valide dans tous les réseaux d'autobus, de train et de métro de la région métropolitaine lors de ces deux journées. Pour obtenir ces titres gratuits, les employeurs doivent remplir un formulaire (très simple) sur le site internet du Ministère et le transmettre avant la fin de la journée, aujourd'hui.