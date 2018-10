REM: 300 millions pour couvrir les voies à Mont-Royal, selon le bureau de projet

La mise en tranchée de la voie ferrée du Réseau express métropolitain (REM), dans la ville de Mont-Royal, pourrait coûter 300 millions, et repousser d'« au moins un an » la mise en service de ce futur réseau de transports en commun de 6,3 milliards.

Dans un communiqué émis ce matin, le bureau de projet chargé de la mise en oeuvre du REM affirme que cette demande présentée la semaine dernière par la municipalité de Mont-Royal « entraînerait l'excavation de deux kilomètres de voie ferrée » et d'une quantité de sols estimée à 90 000 mètres cubes.

La Caisse de dépôt et placement du Québec, promoteur du REM, s'engage aussi dans ce communiqué à construire une passerelle avec accès universel au-dessus de la voie ferrée, à hauteur des rues Lazard et Jasper et à aménager une place publique qui couvrira en partie les voies, à hauteur de la future station du REM, au coeur de la municipalité.

La semaine dernière, le conseil municipal de la Ville de Mont-Royal a adopté à l'unanimité une résolution demandant des modifications substantielles à l'implantation du REM. Selon le conseil municipal, dans sa forme actuelle, « l'acceptabilité sociale de cet ambitieux projet ne semble pas exister à Mont-Royal ».

La municipalité, qui s'était toujours montrée favorable au REM jusqu'à récemment, réagissait ainsi aux pressions et revendications de plus en plus pressantes de citoyens qui anticipent que le passage quotidien de plus de 500 trains, en comparaison des 60 trains de banlieue actuels, perturbe leur milieu et leur qualité de vie.