Quatre nuits de fermeture dans le tunnel L.-H.-La Fontaine

Les travaux de construction en cours sur un pont d'étagement de l'île Charron entraîneront des fermetures nocturnes du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant toute cette semaine entre Montréal et la Rive-Sud.

Entraves - Pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et A25

La première de ces fermetures aura lieu dès ce soir à compter de 23h en direction de Montréal. L'autoroute 25 et le tunnel seront fermés à partir de la sortie 90 de l'autoroute 20 à la hauteur de la route 132.

Ces fermetures successives de nuit du pont-tunnel de l'est de la métropole constitueront une sorte de mise en bouche en vue des perturbations majeures prévues lors des deux prochaines fins de semaine en raison de travaux reliés au projet de Réseau express métropolitain et à la construction du nouvel échangeur Turcot.

Les bretelles d'entrée de la route 132, du boulevard Marie-Victorin et de la rue de l'île Charron en direction de l'autoroute 25 nord seront toutes fermées à la circulation à partir de 22h30, et seront rouvertes vers 5h30, soit une demi-heure après la réouverture de l'A25 et du tunnel.

Le même scénario se répètera mardi soir à partir de 23h.

Les automobilistes et camionneurs qui se dirigent vers Montréal en provenance de la Rive-Sud devront opter pour une autre des traverses du fleuve Saint-Laurent, soit les ponts Jacques-Cartier, Victoria et Champlain.

Mercredi et jeudi

Mercredi et jeudi soir, la situation sera inversée. Le pont-tunnel et l'autoroute 25 seront complètement fermés à la circulation en direction de la Rive-Sud à partir de 23h30, jusqu'à 5h le lendemain matin.

La circulation sera déviée à partir de la sortie 4 de l'autoroute 25 Sud, à la hauteur de l'avenue Souligny. Les bretelles d'accès à l'A25 Sud à partir de l'avenue Souligny, de la rue des Futailles et de la rue de l'île Charron seront quant à elles fermées dès 22h30 lors de ces deux fermetures nocturnes.

Pour l'occasion, le ministère des Transports du Québec interceptera la circulation loin en amont du tunnel, en fermant aussi la bretelle de l'autoroute 40 Ouest vers l'A25 Sud, en direction du tunnel. La bretelle 80-S de l'autoroute 40 sera fermée dès 22h30, mercredi et jeudi soir, jusqu'à 5h30 le lendemain matin.

Vitesse réduite

Ces entraves importantes sont rendues nécessaires par «des travaux de décoffrage et d'enlèvement du pontage du tablier du pont d'étagement de la rue de l'Île-Charron». Cette structure, qui surplombe les six voies de circulation de l'A25, du côté de la Rive-sud, a été complètement reconstruite depuis un an.

En raison des travaux, la vitesse de circulation est réduite à 50 km/h sur l'A25 entre le pont-tunnel et la route 132. La largeur des voies est aussi réduite à 3,3 mètres de largeur. En cas de situations d'urgence, les accès à l'île Charron, aux Îles de Boucherville et au pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine seront maintenus. Des véhicules d'escortes seront en place, des deux côtés du pont-tunnel, pour accompagner les véhicules d'urgence.

Fermetures à venir de l'A40 et de l'A20

Des mesures particulières devraient aussi être annoncées dans les jours à venir en vue de la fermeture complète de l'autoroute 40, dans les deux directions, entre l'autoroute 13 et le boulevard Saint-Jean, dans l'ouest de l'île de Montréal. L'autoroute 40 sera fermée à partir de 18h, samedi soir, jusqu'à lundi matin.

Jusqu'à 140 000 véhicules circulent sur ce segment de l'autoroute 40, le dimanche.