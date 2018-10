Renversement d'un camion-citerne : l'A40 fermée

Les voies en direction ouest de l'autoroute 40 ont été entièrement fermées mardi soir dans l'est de Montréal en raison du renversement d'un camion-citerne et du diesel qui s'écoule du véhicule.

Le camion-citerne de 13,7 mètres s'est renversé sur un côté dans une courbe de la voie de desserte de l'autoroute à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

La citerne comprend quatre compartiments, dont un qui contient 15 000 litres de diesel, a rapporté le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Environ deux à trois litres de diesel fuient à la minute sur la chaussée, estiment les pompiers.

«C'est une fuite qui demeure légère, mais compte tenu du temps, elle devient importante», a soutenu le chef aux opérations du SIM, Benoit Martel, en entrevue avec La Presse canadienne.

Le groupe d'intervention en matières dangereuses du SIM a été appelé sur les lieux afin d'évaluer de quelle façon la fuite sera colmatée en protégeant l'environnement et les égouts et le véhicule remis sur ses roues.

Les possibilités sont notamment du pompage, vider la citerne ou encore colmater la fuite, a énuméré M. Martel.

«Le risque d'incendie demeure présent même s'il est contrôlé et limité et on a besoin de beaucoup d'espace pour que nos équipes puissent travailler, a-t-il expliqué. C'est pour cela qu'on a demandé la fermeture de l'autoroute.»

Des experts du ministère de l'Environnement du Québec, d'Environnement Canada et de la Ville de Montréal sont également sur les lieux, a rapporté le SIM.

Les pompiers croient que l'autoroute sera rouverte à temps pour l'heure de pointe du matin, mais expliquent qu'il est très difficile de faire une prédiction. «Compte tenu de la méthode qu'on va employer, il peut toujours arriver un incident secondaire.»