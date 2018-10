Camions: Montréal veut imposer les barres latérales à ses fournisseurs dès 2019

L'administration Plante compte imposer en 2019 la présence de barres latérales sous les camions de ses fournisseurs, afin de protéger les piétons et cyclistes en cas d'impact.

Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a présenté une motion pour que la métropole ne recoure qu'à des entreprises ayant équipé leurs véhicules lourds de telles protections. L'administration Plante a appuyé la demande en disant que ses futurs appels d'offres incluraient une clause requérant des barres latérales. La mairesse s'est engagée à procéder rapidement, estimant que la situation avait suffisamment trainé en longueur. « On a perdu assez de temps », a estimé l'élue.

L'administration Plante a de plus appelé Québec à légiférer pour étendre la mesure à l'ensemble des véhicules lourds circulant sur les routes de la province. « On veut s'assurer que tous les camions arrivant sur l'île de Montréal soient équipés de barres latérales », a indiqué Valérie Plante.

Voilà, même s'ils s'entendent sur le sujet, l'administration et l'opposition se sont longtemps affrontés lors du conseil municipal sur le moment où les barres deviendraient obligatoires. La mairesse a demandé un délai quelques mois, disant avoir besoin de temps pour évaluer les impacts des changements des règles entourant les appels d'offres. Ensemble Montréal a fait pression pour que la mesure entre en vigueur le plus tôt possible.

Digérant mal les critiques, Valérie Plante a demandé à M. DeSousa de ne pas lui faire la leçon considérant qu'il n'avait pas convaincu l'administration Coderre d'agir alors qu'il était au pouvoir. Projet Montréal a souligné avoir présenté une motion similaire en avril 2017, mais que l'administration Coderre avait décidé de prendre la demande en délibéré.

Exaspéré, Alan DeSousa a finalement retiré sa motion, si bien que le débat s'est terminé en queue de poisson.

Saint-Laurent est un précurseur dans l'utilisation des barres latérales, ayant été le premier à installer cet équipement sur ses propres véhicules. Montréal a suivi et est à étudier l'ajout de mesures de protection, comme des caméras lors des manoeuvres de recul.