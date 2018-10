Des condos pour sauver le club sportif MAA

Une tour de 33 étages sera érigée au 2070, rue Peel, où loge le club sportif depuis 1905, et comprendra des condos, un restaurant et un MAA entièrement refait.

Le projet immobilier axé sur la revitalisation du club sportif s'élève à 130 millions, a-t-on appris.

Pendant les travaux, qui devraient durer deux ans, le MAA et ses 2800 membres seront relocalisés temporairement.

Le promoteur Devimco, connu pour avoir conçu le Quartier DIX30 à Brossard, compte préserver la belle façade de l'immeuble centenaire de quatre étages en brique rouge.

En activités depuis 1997, il a été choisi à la suite d'un appel d'offres lancé par le MAA, qui cherchait de nouvelles sources de financement pour rénover ses installations.

LE PLUS VIEUX ET LE PLUS RÉPUTÉ

Le MAA est non seulement le plus vieux club sportif en Amérique du Nord, mais aussi un des plus réputés. Il a gagné quatre Coupes Stanley (1893, 1894, 1902 et 1903) et a été sacré champion de la Coupe Grey (1931). Il mise aujourd'hui sur une équipe formée de nombreux entraîneurs, conseillers et spécialistes, et propose 90 cours de groupe par semaine : musculation, badminton, course, boxe, yoga... Il est né en 1881 de la fusion de trois clubs connus à l'époque : le Montreal Snowshoe Club, le Montreal Lacrosse Club et le Montreal Bicycle Club.

Son gymnase occupe une superficie de 8000 pieds carrés. Quant à sa piscine, elle a été construite en 1905, ce qui en fait une des plus vieilles au pays. De nombreux athlètes s'y sont entraînés : le double médaillé d'or olympique de 1912 George Hodgson, le double finaliste aux Jeux olympiques de 1960 et double médaillé d'argent et médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth de 1962 Richard Pound, ainsi que la médaillée d'argent en nage synchronisée des Jeux olympiques de 1984 Carolyn Waldo.

En 1998, le MAA a été sauvé de la faillite par un groupe d'actionnaires formé pour venir à sa rescousse. Il a officiellement rouvert ses portes en novembre 1999. La même année, la quadruple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste Nathalie Lambert s'est jointe à l'équipe et en fait toujours partie. Elle occupe le poste de directrice des programmes sportifs et des communications.

À son arrivée, Mme Lambert a créé un programme de parrainage pour les olympiens et les espoirs montréalais. Plus de 300 athlètes en ont bénéficié à ce jour, dont Alexandre Despatie, Émilie Heymans, Kim St-Pierre et Marie-Philip Poulin, indique-t-on sur le site du club sportif.

« C'est un très gros projet », nous a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

Serge Goulet, président de Devimco Immobilier, et Pierre Blanchet, président-directeur général du club MAA, tiennent une conférence de presse ce matin pour dévoiler les grandes lignes du projet, qui s'ajoute aux nombreux projets immobiliers réalisés au centre-ville ces dernières années.