Laval suspend son projet de centre animalier

Coup sur coup, l'administration Demers suspend donc des projets présentés comme de « grandes priorités pour Laval ». Il s'agissait même d'importants engagements électoraux.

« La décision finale sera prise et annoncée dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI). [...] Le centre animalier ne peut pas être livré tel que promis pour 2019 », a affirmé l'attachée de presse du maire, Valérie Sauvé.

FACTURE EN HAUSSE

Selon nos informations, l'explosion des coûts du centre animalier est à l'origine du changement de cap. Il semble notamment que le futur édifice doive répondre à des spécificités techniques afin d'éviter la contamination des animaux ; cela ferait grimper la facture.

Du côté administratif, le budget respecte toujours l'enveloppe prévue de 19 millions. Dans le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020, une somme de 17,8 millions est réservée pour la construction d'un centre de services animaliers.

Concrètement, 7,2 millions devaient être investis en 2018 et 3,2 millions l'année prochaine. Or, le seul montant qui a été dépensé jusqu'à maintenant est de 710 000 $. De cette somme, 453 000 $ ont été dépensés pour des services professionnels (architecture et ingénierie, par exemple).

« ON S'EN VA OÙ ? »

À la haute direction de la Ville, le dossier soulève de nombreuses questions depuis plusieurs mois. La Presse a eu accès à des comptes rendus de rencontres impliquant notamment le directeur général adjoint du développement durable, Clément Bilodeau, de qui relève le dossier.

En juin dernier, il était question de faire une présentation au conseil municipal que M. Bilodeau jugeait « nécessaire rapidement pour orientation ». « On s'en va où ? », écrivait-il. Le conseil municipal n'a pas été informé, car au même moment, l'administration Demers était alors plongée en pleine crise politique.

Puis, à la fin de septembre, on peut lire que la Ville travaillait « activement sur le nouveau modèle », précisant qu'il y aurait une « proposition d'ici les Fêtes ». Et il ajoute : « Quand est-ce qu'on sort public avec l'annonce de "pas de centre animalier" ? »

ATTENDU DEPUIS 2012

Le projet de centre animalier est né en 2012 sous la gouverne de l'ancien maire Gilles Vaillancourt. Après son élection, Marc Demers a réactivé le dossier. En octobre 2016, le maire Demers a annoncé que la Ville accordait un mandat à une firme d'architectes pour revoir le programme fonctionnel et technique et élaborer le concept définitif du centre animalier.

À l'époque, il était prévu que le chantier soit terminé en 2018 et que le centre soit inauguré en décembre prochain.