Montréal ne travaillera pas «en opposition» avec le gouvernement Legault

«Ce n'est pas comme ça que je travaille. Ne pas travailler en opposition, c'est prendre le temps, s'assoir et écouter. Et avant de me prononcer, avoir quelque chose entre les mains», a-t-elle dit ce matin. Elle a notamment pris en exemple la question des signes religieux, que le gouvernement entend interdire aux employés de l'État en position d'autorité. Elle dit qu'elle attendra de voir la proposition du ministre avant de commenter le dossier.

«J'ai l'impression qu'on cherche à nous mettre en opposition, le nouveau gouvernement et l'administration Plante. J'ai montré au cours de la dernière année que je travaille avec tout le monde, que je peux défendre l'intérêt des Montréalais. Et on a un nouveau gouvernement qui veut être rassembleur et qui comprend l'importance de Montréal», a-t-elle dit.

La mairesse estime qu'opposer Montréal au reste de la province est contre-productif. «Je voudrais qu'on sorte de cette idée que c'est Montréal sinon les régions. Les régions sinon Montréal. On travaille ensemble.»

Quant à la révision de la gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal promise par François Legault, Valérie Plante estime qu'il n'ira pas de l'avant. «Il a dit cela en campagne, mais là, c'est l'exercice du pouvoir. La CMM, on est unis. On est une région qui doit compétitionner ensemble avec d'autres régions métropolitaines dans le monde. Pour moi, ce n'est pas une source d'inquiétudes.»