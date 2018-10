Deux élections partielles à Montréal le 16 décembre

Le greffier de la métropole profitera de la prochaine rencontre du conseil municipal pour officialiser la vacance des postes de maire de l'arrondissement Rivière-des-Praires-Pointe-Aux-Trembles ainsi que de conseiller de Saint-Michel.

Il en profitera pour annoncer la tenue d'élections partielles le dimanche 16 décembre. Rappelons que la Loi oblige les municipalités à pourvoir les postes laissés vacants à plus de 12 mois de la prochaine élection générale. La prochaine aura lieu seulement en novembre 2021, soit dans plus de trois ans. Ces deux postes étaient vacants depuis l'élection de Chantal Rouleau, sous la bannière de la CAQ, et de Frantz Benjamin, élu député de Viau pour le Parti libéral du Québec.