Métro: reprise graduelle du service sur la ligne orange

Une partie de la ligne orange du métro de Montréal a été paralysée pendant presque deux heures ce matin à cause d'un dégagement de fumée.

Le service s'est interrompu vers 10 h 30 sur le tronçon entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx.

Après avoir repoussé à quelques reprises l'heure prévue pour un retour à la normale, la Société de transport de Montréal a annoncé vers 12 h 20 que le service reprenait enfin.

« Un service spécial de bus fait la navette entre les stations Lionel-Groulx et Côte-Vertu », indiquait la STM sur les réseaux sociaux. « Nos équipes travaillent actuellement à la réparation d'un équipement sur la voie ayant causé un dégagement de fumée, tous les efforts sont déployés afin d'assurer un retour du service le plus rapidement possible. »