Des dessins d’enfants sont empilés sur le bureau de Melodie Hurtubise. Sur l’un d’eux, des poissons morts et des déchets nucléaires flottent dans une rivière verte, sous le regard attristé d’une femme. « Sauvez-nous », est-il écrit au crayon rouge.

Des dessins comme celui-là, Melodie Hurtubise en a reçu par dizaines. En tant que coordonnatrice à l’évaluation d’impact pour la Première Nation algonquine de Kitigan Zibi, c’est son travail de sonder la communauté sur les projets proposés près de son territoire traditionnel, en Outaouais.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans la communauté de Kitigan Zibi, le projet de dépotoir nucléaire de Chalk River préoccupe même les enfants.

Partout dans la communauté, on s’inquiète du dépotoir nucléaire que les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) prévoient construire à Chalk River, en Ontario.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Melodie Hurtubise juge que les communautés autochtones comme Kitigan Zibi n’ont pas été consultées assez tôt dans la planification du dépotoir nucléaire de Chalk River.

Si ce n’était que de nous, le projet n’aurait jamais passé. Melodie Hurtubise, coordonnatrice à l’évaluation d’impact pour la Première Nation algonquine de Kitigan Zibi

Le site se trouve sur le territoire traditionnel de la nation algonquine, pour qui la rivière des Outaouais est un lieu sacré. Les Algonquins de Pikwàkanagàn ont donné leur consentement au projet et signé un accord de relation à long terme avec les LNC, mais 9 communautés algonquines au Québec s’y opposent pour des raisons environnementales.

Les Premières Nations algonquines ont été invitées à échanger avec les Laboratoires nucléaires canadiens à partir de 2016, et elles ont eu l’occasion de participer aux consultations. « Mais ce n’est pas suffisant pour déterminer l’impact du projet sur notre communauté, alors que toute notre culture est inséparable du territoire », déplore Melodie Hurtubise.

Une contestation judiciaire

Selon Lance Haymond, chef de la Première Nation algonquine de Kebaowek, en Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement n’a pas rempli son devoir de consulter les communautés autochtones, comme le stipule la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

« On n’est pas contre le nucléaire, et on n’est pas contre les solutions », lance le chef, par-dessus le vent qui souffle sur la marina de Kebaowek. « C’est une question de sens commun, au fond : pourquoi construire un dépotoir de déchets radioactifs aussi près de l’eau ? », lance-t-il, en ouvrant les bras devant l’eau placide du lac Kipawa, qui borde la petite communauté.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lance Haymond, chef de la Première Nation de Kebaowek, et Justin Roy, membre du conseil de bande, espèrent arrêter le projet de dépotoir nucléaire à Chalk River avec leur contestation judiciaire.

Avec trois regroupements de citoyens, la Première Nation de Kebaowek a demandé au cours de l’hiver une révision judiciaire du permis de construction octroyé au projet. Lors de l’audience, qui s’est tenue les 10 et 11 juillet à Ottawa, le regroupement a plaidé que le projet menace les espèces en voie de disparition qui vivent autour du site, dont la tortue mouchetée et la paruline du Canada.

Le gouvernement devait prouver qu’il a envisagé d’autres sites que celui de Chalk River et que l’endroit optimal a été choisi, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lance Haymond aurait voulu être consulté plus tôt pour le projet de dépotoir nucléaire à Chalk River.

Pour Lance Haymond, la contestation judiciaire représente un effort ultime pour arrêter le projet. « On ne sait pas si on va y arriver, mais on choisit de se battre jusqu’au bout », affirme le chef.

La CCSN a reconnu que plusieurs communautés autochtones déplorent ne pas avoir été suffisamment consultées, mais « en s’acquittant de l’obligation de consulter, la Commission note qu’elle n’est pas tenue à la perfection », a-t-elle écrit dans son rapport final.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le lac Kipawa, qui borde la communauté de Kebaowek, se déverse dans la rivière des Outaouais.

« Les LNC sont déterminés à développer des relations à long terme avec les Nations, communautés et organisations autochtones », a affirmé l’entreprise dans un courriel. Depuis le début du projet d’IGDPS, les LNC ont rapporté avoir organisé 300 « activités d’engagement » avec 16 Premières Nations autochtones, y compris les Algonquins du Québec et de l’Ontario.

« Nous croyons que l’inclusion des connaissances autochtones dans nos projets et dans toutes les opérations des LNC améliore la façon dont nous travaillons », a ajouté l’entreprise.

Les gardiennes de l’eau

Si les Algonquins vont au front pour dénoncer le projet, c’est notamment parce qu’ils ont la responsabilité traditionnelle de protéger la rivière des Outaouais. « Ce projet va contre les valeurs qu’on porte, en tant que personnes autochtones », souligne Justin Roy, membre du conseil de bande et responsable du dossier de l’IGDPS de la Première Nation de Kebaowek.

La cause résonne particulièrement chez les femmes algonquines, d’après Marie Rose Commanda, une aînée de la communauté de Kitigan Zibi. « Les femmes anichinabées sont les gardiennes de l’eau, c’est notre rôle traditionnel », explique-t-elle, dans son salon entouré de baies vitrées.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Marie Rose Commanda et Melodie Hurtubise ont toutes les deux eu l’occasion de visiter le site du futur dépotoir à Chalk River.

Sur un ton ferme, la femme âgée de 80 ans fait part de son inquiétude pour la rivière des Outaouais, mais aussi pour les prochaines générations.

Les Canadiens ne se sentiront concernés par le projet que s’ils en vivent les conséquences, mais d’ici là, j’ai peur qu’il soit trop tard. Marie Rose Commanda, une aînée de la communauté de Kitigan Zibi

En mai dernier, une vingtaine de membres de la Première Nation de Kitigan Zibi sont allés visiter le site du futur dépotoir pour y tenir une cérémonie de l’eau menée par Marie Rose Commanda. Des employés des LNC accompagnaient le groupe. « Ils étaient très respectueux, et ils se sont montrés rassurants, se rappelle l’aînée. Mais peut-on vraiment leur faire confiance ? »

La visite du site a été « crève-cœur » pour Mariette Buckshot, coordonnatrice du comité du territoire, de l’eau et des animaux de Kitigan Zibi. « J’ai été vraiment contrariée de voir à quel point le dépotoir sera proche de l’eau », confie-t-elle, dans son bureau baigné de lumière.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Mariette Buckshot est contrariée par le fait que la forêt intacte qui recouvre le site du futur dépotoir sera rasée.

Selon Mariette Buckshot, le projet ne fait rien pour encourager la confiance des communautés autochtones envers le gouvernement canadien. « Depuis le début du projet, on nous parle des points positifs, de l’atténuation des risques et de la protection de l’eau, énumère-t-elle avec une pointe d’ironie dans la voix. Mais on le sait bien, qu’il y a un autre côté à l’histoire. »