Parmi les produits qui seront interdits à compter de 2025, « bien peu étaient utilisés », estime un expert

Dans le hall du pavillon du Club de golf Elm Ridge, sur l’île Bizard, des photos sépia, des coupures de presse jaunies et des documents signés à la plume rappellent que l’établissement fête ses 100 ans d’existence cette année.

À quelques dizaines de mètres de l’entrée, une buse à queue rousse s’envole majestueusement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une buse à queue rousse au Club de golf Elm Ridge

Sur les 380 acres de cette propriété gazonnée et boisée, on peut aussi apercevoir des renards, des coyotes, des dindons sauvages et des cerfs de Virginie, témoigne le surintendant du club, Mark Lane.

Si la faune est diversifiée, la variété de pesticides de synthèse utilisée sur le terrain l’est beaucoup moins, assure-t-il.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mark Lane, surintendant du Club de golf Elm Ridge

Tout le monde pense qu’on utilisait un paquet de produits qu’on n’est maintenant pas capables d’utiliser. Ce n’est pas le cas. Pas du tout. Mark Lane, surintendant du Club de golf Elm Ridge

Montréal compte huit golfs, en comptant les terrains municipaux. Lorsque la Ville a interdit l’utilisation d’une trentaine de pesticides sur son territoire, en janvier 2022, elle a accordé une exemption aux golfs en leur permettant d’utiliser « tout pesticide qui n’est pas un néonicotinoïde ». Rien d’étonnant, puisque le Code de gestion des pesticides provincial prévoit aussi des exceptions pour les golfs.

À Montréal, toutefois, l’exemption prendra fin en 2025, a annoncé la Ville le mois dernier. Seules deux exceptions « limitées » demeureront. Deux molécules herbicides (mécoprop et 2,4-D) pourront être utilisées au printemps (du 15 avril au 15 juin) « pour contrôler le plantain », et un fongicide (chlorothalonil) pourra être appliqué avant l’hiver (du 15 octobre au 1er décembre).

Vérification faite, les deux premiers ingrédients bénéficiant d’une exception sont présents dans 7 des 11 herbicides interdits à Montréal. Le troisième est l’un des 6 fongicides à l’index.

Peu de différence

Autrement dit, seulement quatre herbicides deviendront totalement interdits aux golfs. Cinq fongicides ainsi qu’une quinzaine d’insecticides et de rodenticides leur seront aussi inaccessibles. Mais ces pesticides, Elm Ridge n’en utilise pas, affirme son surintendant.

« Les seules nouvelles choses qui nous affectent, c’est la restriction de période d’utilisation du mécoprop et du 2,4-D, et le chlorothalonil [uniquement en] période hivernale », dit M. Lane.

« Si je regarde dans la liste, honnêtement, il n’y a pas tant de produits qui étaient utilisés, donc l’impact ne sera pas si important en termes de quantités », estime aussi Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, spécialisé dans les pelouses.

Les registres d’utilisation de pesticides des golfs montréalais montrent qu’il y a des gains à faire, répond le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience, Sidney Ribaux.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience

On a fait l’analyse, on a réalisé que pas tous les golfs, mais plusieurs golfs, utilisent plusieurs des produits qui sont interdits [à Montréal]. Le glyphosate faisait partie des pesticides qui se retrouvaient dans au moins un des registres. Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience

À quoi s’attendre ?

Au Golf municipal de Montréal, un parcours de neuf trous près du parc Maisonneuve, la Ville a mené des tests durant deux saisons pour voir si les golfs « pourraient continuer à opérer, fonctionner » sans pesticides de synthèse. C’est ce qui l’a incitée à laisser des exemptions, pour « y aller progressivement » et ne pas « mettre en place un règlement qui allait faire fermer les golfs ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Une joueuse en plein élan au Golf municipal de Montréal

Mais les huit produits exemptés « vont avoir une permission limitée dans le temps », fait valoir M. Ribaux.

Quel sera l’impact sur un terrain privé comme Elm Ridge ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Une pancarte prévient les sportifs qu’un fongicide a été appliqué sur le terrain du Golf municipal de Montréal.

Pour les herbicides (mécoprop et 2,40-D), permis seulement au printemps, « je ne dirais pas que c’est une grosse quantité », prévoit M. Lane. Quand ces produits sont utilisés pour « un nettoyage à l’automne […], ce sont seulement des traitements ciblés ».

Quant au fongicide (chlorothalonil), dont l’application sera limitée à la fin de l’automne, il pourra seulement contrôler la moisissure d’hiver. Les golfs ne pourront donc plus s’en servir contre les « taches en dollar » (brûlures en plaques) entre mai et octobre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des « taches en dollar » en voie de disparaître après avoir été traitées, au Club de golf Elm Ridge

Elm Ridge, qui détient un permis d’applicateur commercial, a par ailleurs reçu 17 constats d’infraction totalisant plus de 26 000 $ pour ne pas avoir eu ce permis municipal durant plusieurs mois l’an dernier.

Le dossier était « tombé entre deux sièges » à cause d’un changement à la direction, nous a indiqué le directeur général du club, Philippe Duranceau, qui prévoit contester ces infractions.

Les chlorothalonil, 2,4-D et mécoprop figurent d’ailleurs parmi les ingrédients actifs les plus utilisés par les golfs québécois, montre le plus récent bilan provincial (voir texte suivant).

Montréal va donc continuer à travailler avec son Golf municipal pour « voir jusqu’où on peut aller », et à surveiller les registres des golfs privés, dit M. Ribaux.