Les golfs utilisent environ 1 % des pesticides vendus en gros dans la province, et Québec les oblige à se donner des objectifs de réduction. Si le volume de pesticides appliqués sur les golfs a effectivement diminué depuis le début des années 2000, ce n’est pas le cas des risques pour la santé et l’environnement, juge le ministère de l’Environnement.

« Les golfs, on a toujours été pointés du doigt : “Vous êtes des gros méchants parce que le terrain est bien beau, et ce n’est pas normal !” On a des mauvaises herbes comme tout le monde », fait valoir Philippe Duranceau, directeur général du Club de golf Elm Ridge, à L’Île-Bizard.

« Le gouvernement dit que tous les golfs du Québec utilisent 1 % de tous les pesticides. Combien de gens le savent ? », renchérit son surintendant, Mark Lane.

« La quantité moyenne de pesticides appliqués annuellement représente un peu moins de 1 % de la moyenne de pesticides vendus par les grossistes de 2018 à 2020 », précise effectivement le dernier Bilan des plans de réduction des pesticides sur les terrains de golf du Québec.

« En général, les golfs utilisent beaucoup moins de pesticides que les gens le pensent », estime aussi Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, spécialisé dans les pelouses.

Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval

M. Grégoire, qui a utilisé des données des bilans antérieurs dans ses recherches, a plutôt été « marqué » par les différences de pratiques entre les terrains.

Pour les années 2015 à 2017, « 10 % des terrains de golf utilisent environ 54 % du total des pesticides », a-t-il calculé.

Ce sont souvent des terrains qui ont des gros budgets, des terrains privés [qui utilisent plus de pesticides]. Guillaume Grégoire, professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval

Depuis le début des années 2000, les golfs québécois doivent avoir des objectifs de réduction des pesticides, être accompagnés d’un agronome pour les atteindre et transmettre un rapport trisannuel au Ministère.

Au plus récent bilan, 29 % des terrains avaient atteint tous leurs objectifs de réduction, 51 % les avaient atteints partiellement, et 20 % ne les avaient pas atteints. Depuis la période 2003-2005, toutefois, plus de 60 % des terrains ont réduit la quantité de pesticides appliqués.

Risque « augmenté »

La réglementation provinciale oblige les golfs à réduire leur utilisation des pesticides, et non les risques pour la santé ou l’environnement. Or, « bien que les quantités appliquées par hectare aient diminué, les risques pour la santé et l’environnement ont augmenté (15 % chacun) depuis 2003-2005 », souligne le Ministère, qui a calculé les risques liés aux produits appliqués. Les pesticides qui contribuent le plus à ces risques sont les fongicides, dont le chlorothalonil (voir texte précédent).

« C’est une vieille molécule. Quand on regarde le profil toxicologique, le chlorothalonil est, en général, plus toxique que les molécules plus récentes. C’est un produit appelé à disparaître d’ici quelques années », prédit M. Grégoire.

« Le Ministère s’attend à ce que les terrains de golf montrent une réduction plus marquée de leur utilisation des pesticides qui contribuent le plus [aux risques pour la santé et l’environnement] », a prévenu Québec dans son dernier bilan.

