Les municipalités sont laissées à elles-mêmes par le gouvernement pour protéger l’environnement, affirme la mairesse de Mercier dans la foulée du jugement donnant gain de cause à sa municipalité contre une entreprise délinquante, espérant que la cause amène Québec à être « plus alerte ».

Lise Michaud estime que sa ville a déboursé près d’un demi-million de dollars en frais d’expertise et juridiques ainsi qu’en salaires pour faire respecter la réglementation municipale et provinciale, et ce, sur un seul site sur son territoire.

« Ce n’est pas normal qu’une ville comme Mercier, qui a 15 000 de population, qui a un petit budget, qui a 90 % de son territoire qui est agricole, soit obligée d’investir autant de ressources et d’argent pour prouver que ça n’a pas d’allure ce qui se passe sur notre territoire », a-t-elle déclaré à La Presse.

Ça fait juste démontrer que le ministère de l’Environnement et la CPTAQ [Commission de protection du territoire agricole du Québec] n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour venir sur le terrain faire les vérifications, les tests. Lise Michaud, mairesse de Mercier

Le jugement est « une autre illustration de la disproportion des moyens entre des pollueurs et des municipalités qui souhaitent protéger des milieux de vie et des milieux naturels », estime l’avocat spécialisé en droit de l’environnement Rodrigue Turgeon.

Importance de la réglementation municipale

La mairesse de Mercier voit aussi dans ce jugement la confirmation de l’importance d’une réglementation municipale forte en matière d’environnement, bien que le jugement ait rendu celle de sa ville inopérante jusqu’à ce qu’elle soit approuvée par le ministre de l’Environnement.

« Si on n’avait pas eu ce règlement-là à l’époque [qui permettait à la Ville de faire des tests de sols], on n’aurait pas été capables de prouver ce qu’on a prouvé et d’avoir le jugement qu’on a eu », estime Lise Michaud.

Le jugement « montre que si l’on a une volonté, on peut obtenir ce type de jugement là et faire arrêter des comportements qui [contreviennent à] la Loi sur la qualité de l’environnement », même en l’absence d’action du ministère de l’Environnement, estime aussi l’avocat représentant la Ville, Antonin Roy.