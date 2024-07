L’entreprise Les Sols Verelli inc. a « délibérément trompé » les autorités municipales et provinciales en remblayant une ancienne sablière de Mercier avec des sols contaminés aux hydrocarbures et à l’arsenic tout en sachant qu’elle n’avait pas le droit de le faire, conclut la Cour supérieure, qui lui ordonne de décontaminer les lieux et rejette sa contre-poursuite en dommages contre la Ville.

L’affaire débute en 2016, avec l’autorisation accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de remblayer et restaurer l’ancienne sablière, une opération qui doit être faite avec des sols ne contenant aucun contaminant provenant d’activités humaines, prévoit la réglementation québécoise, en raison du caractère sensible de ces milieux géologiques.

Mais c’est la Ville de Mercier, et non la CPTAQ ou le ministère de l’Environnement, qui s’est battue pour faire respecter cette réglementation provinciale, déplore la mairesse Lise Michaud, dans un cri du cœur appelant Québec à ne plus abandonner les municipalités à elles-mêmes en matière d’environnement (voir autre texte).

INFOGRAPHIE LA PRESSE Une carte montrant l’emplacement de l’ancienne sablière de Mercier

L’ancienne sablière est la propriété de l’entreprise « 9340-4234 Québec inc. », qui appartient aux Sols Verelli, et cette dernière mène les activités de remblaiement ; les deux entreprises sont établies à la même adresse de Châteauguay et administrées par Stéphane Laberge et Michel Bergevin. M. Bergevin a été condamné en 2017 pour corruption après avoir voulu verser un pot-de-vin à la mairesse de Châteauguay au moment des faits, une condamnation que la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada ont refusé de revoir par la suite.

Lisez « “Une sentence très douce” pour de la corruption à Châteauguay »

En 2019, la Ville de Mercier constate que Les Sols Verelli importe des sols sur le site sans avoir obtenu son autorisation, contrevenant ainsi à la réglementation municipale, puis découvre que certains sols importés proviennent du parc industriel de Châteauguay ; elle soupçonne par conséquent qu’il s’agit de sols contaminés, ce qui contreviendrait à la réglementation provinciale.

500 000 Quantité, en tonnes, de sols provenant du parc industriel de Châteauguay qui ont été transportés sur le site de l’ancienne sablière en 2018 et 2019 Source : Cour supérieure du Québec

Des tests effectués par une entreprise spécialisée révèlent la présence dans ces sols d’hydrocarbures pétroliers, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et même de métaux, dont l’arsenic — les taux détectés sont supérieurs au critère « A », considéré comme un sol exempt de contamination d’origine humaine, et parfois au critère « B », qui est la limite pour permettre des usages résidentiels, par exemple.

Au printemps 2020, un jugement du tribunal ordonnait aux Sols Verelli de cesser d’importer des sols contaminés sur le site.

La Ville a poursuivi ses démarches pour que la décontamination du site soit ordonnée à l’entreprise, qui, elle, réclamait plus de 440 000 $ en dommages à la municipalité, qu’elle accusait d’avoir eu un comportement fautif et abusif à son égard.

Informations cachées

Ironiquement, la contre-poursuite des Sols Verelli a démontré que l’entreprise avait caché des informations aux autorités.

L’analyse des factures présentées par l’entreprise pour justifier les sommes réclamées a révélé qu’elle réclamait le remboursement d’un nombre d’analyses chimiques beaucoup plus élevé que ce qui avait été présenté à la Ville dans le cadre du suivi des sols importés.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Au printemps 2020, un jugement du tribunal ordonnait aux Sols Verelli de cesser d’importer des sols contaminés sur le site.

Les Sols Verelli a reconnu devant le tribunal qu’elle ne transmettait à la Ville que les résultats d’analyse de sols qui n’étaient pas contaminés et qu’elle ne transmettait pas les résultats d’analyse de sols contaminés.

« Le comportement de M. Laberge démontre clairement son intention de ne pas respecter ses obligations légales et de poursuivre ses activités illégales en faisant fi des lois d’intérêt public », écrit la juge Tiziana Di Donato.

Les défenderesses [ont] agi de mauvaise foi dans le cadre de leur relation contractuelle avec la Ville, le ministère de l’Environnement et la CPTAQ. Extrait du jugement

Les Sols Verelli arguait en outre que même si elle a enfreint la réglementation québécoise, il n’appartenait pas à la Ville de Mercier d’intervenir, estimant que ce pouvoir relève du ministère de l’Environnement.

« Cet argument n’est pas bien fondé », répond la juge, estimant que la Loi sur la qualité de l’environnement est « limpide quant à l’intérêt et au droit d’une municipalité de demander une injonction ».

Jugement en appel

Le jugement, rendu en avril et alors passé inaperçu, a été porté en appel par l’entreprise, une demande que la Ville de Mercier veut bloquer ; la cause reviendra devant les tribunaux le 5 août.

« Un jugement, c’est pas la vérité qu’il y a là-dedans », a déclaré à La Presse Stéphane Laberge, des Sols Verelli, ajoutant que « la justice n’est pas toujours équitable ».

« Le portrait est un peu plus nuancé, il me semble, que ce qu’on voit dans le jugement », estime pour sa part son avocat, Roger Paiement, qui juge « un peu discutable » d’ordonner la décontamination complète du site parce qu’il y a de la contamination par endroits.

Me Paiement ajoute que certains permis accordés par la Ville à sa cliente autorisaient l’utilisation de sols contenant des contaminants et que les contaminations constatées sont faibles.

« La juge ne dit pas que c’est une question d’évaluer la dangerosité, c’est une question de respect de la réglementation », rétorque l’avocat de la Ville, Antonin Roy.

La restauration de l’ancienne sablière était très payante pour l’entreprise, qui prenait ainsi les sols d’autres entreprises qui voulaient s’en départir justement parce qu’ils étaient contaminés, affirme-t-il.

« [C’est une façon] de faire des revenus avec un terrain qui n’a plus d’utilisation, dit Me Roy. Vous pouvez bien dire que c’est de la restauration de sablière, mais vous ne faites pas ça pour l’environnement, c’est une activité économique. »