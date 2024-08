« C’est chez nous et c’est dangereux », estime une résidante du lac Monahan

Des citoyens de Chertsey, dans Lanaudière, s’inquiètent des risques d’inondation à la suite de coupes forestières prévues dans les prochaines années. Ils dénoncent l’absence d’études du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) quant aux effets de l’abattage des arbres sur leur plan d’eau.

« On veut les empêcher de faire une idiotie en matière de sécurité publique », lâche Arthur Sandborn, président de l’Association des propriétaires du Domaine des Chutes (APDC), qui rassemble une quarantaine de riverains près du lac Monahan, à Chertsey.

Au printemps, Québec a annoncé qu’il autoriserait des compagnies forestières à couper plus de 150 hectares de boisé dans la forêt Ouareau, dans la MRC de Matawinie. La forêt accueille un parc régional de 150 km⁠2 et compte plus de 100 km de sentiers. Elle est voisine de nombreux lacs et cours d’eau. L’abattage se ferait en amont du lac Monahan.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Arthur Sandborn, président de l’Association des propriétaires du Domaine des Chutes, et Emilie Pilote

Le MRNF n’a pas étudié les effets sur les cours d’eau des coupes dans la forêt Ouareau, déplorent les riverains du lac Monahan. On leur a dit que l’abattage aurait lieu dans deux à cinq ans. Ils craignent que, sans les arbres, leurs maisons soient inondées.

« C’est vraiment une décision stupide », dit Sara Mayrand, qui habite aux abords du plan d’eau.

« Il va y avoir un débit […] qui va certainement augmenter [si les coupes ont lieu] », croit Céline Picard, biologiste à la retraite, qui vit désormais de façon permanente aux abords du lac.

Le lac Monahan est situé en aval d’une partie du boisé visé par les coupes. Des ruisseaux qui viennent du boisé approvisionnent le lac et coulent sur le terrain de certains habitants. Sur le terrain de Mme Picard, les effets de l’eau sont visibles : les racines d’un conifère sont à découvert à cause de l’érosion.

« Ça serait normal que le débit de l’eau augmente », confirme Yves Prairie, professeur de biologie à l’UQAM. Il explique qu’au Québec, les arbres contribuent à absorber 30 % des précipitations, l’eau s’évaporant par leurs feuilles.

M. Prairie indique aussi que les coupes forestières peuvent augmenter l’érosion causée par les cours d’eau. Or, bien qu’il ne connaisse pas la situation du lac Monahan, il estime « peu probable » qu’un lac déborde en raison de coupes forestières.

« Il y a des routes, des ponceaux, des digues et des maisons partout, ça va les détruire ! », s’inquiète tout de même M. Sandbord. Les citoyens craignent que l’effet cumulé des changements climatiques et des coupes forestières finisse par faire céder leur barrage. Selon eux, cela inonderait plusieurs secteurs de Chertsey.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Céline Picard, biologiste à la retraite, vit désormais de façon permanente aux abords du lac Monahan.

« C’est chez nous et c’est dangereux, ça n’a pas de bon sens », poursuit Céline Picard, qui mentionne avoir fait baptiser ses enfants avec l’eau de la forêt, tout en regardant le cours d’eau devant lequel elle a fait aménager un petit banc. Elle a une résidence au lac Monahan depuis 29 ans.

Aggravé par les changements climatiques

À l’heure actuelle, une digue régule la quantité d’eau du lac. Tous les matins, les habitants du lac Monahan surveillent le niveau et ajustent leur digue. Les résidants avancent que la situation est actuellement « gérable », malgré les changements climatiques qui rendent le tout plus difficile.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La digue qui régule la quantité d’eau du lac Monahan

Selon André Ratelle, qui vit près du lac depuis plus de 30 ans, les écoulements d’eau sur son terrain, autrefois rares, sont désormais monnaie courante. « Je suis ici depuis 1993. […] C’est fou, c’est anormal que ça coule autant », dit-il.

La ville de Chertsey a subi des inondations à la fin du mois de juin. Le niveau de plusieurs lacs a augmenté rapidement, ce qui a entraîné des dommages de plusieurs millions aux routes de la municipalité. La digue des résidants était à « deux pouces » de déborder, selon M. Sandborn. Il montre avec inquiétude à quel point le ponceau était rempli à la suite des pluies diluviennes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un des points d’eau alimentés par la digue qui menace de déborder lors de fortes pluies

La mairesse derrière ses concitoyens

Bien qu’elle ne s’oppose pas aux coupes forestières, qui font vivre de nombreux foyers de la région, la mairesse de Chertsey, Michelle Joly, demande que des études soient menées sur les conséquences d’un tel projet. « On voudrait que les études soient faites en amont, avant de prévoir la coupe », affirme-t-elle en entrevue avec La Presse.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Michelle Joly, mairesse de Chertsey

[Les coupes] doivent être bien documentées scientifiquement, effectuées au bon moment et au bon endroit. Michelle Joly, mairesse de Chertsey

Une résolution adoptée au conseil municipal le 15 juillet somme le gouvernement du Québec de mener une « étude détaillée » sur les effets environnementaux et sur les impacts des coupes sur les infrastructures. La résolution demande que le projet soit « suspendu » s’il n’y a pas d’analyse.

Contacté par La Presse, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a indiqué par courriel avoir « amorcé ses échanges avec l’APDC afin de lui permettre d’expliquer ses préoccupations de façon détaillée ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’hôtel de ville de Chertsey

« Le MRNF reconnaît l’importance du rôle que jouent les bassins versants pour les lacs et les milieux humides », ajoute le Ministère, disant tenir compte d’un règlement qui « contient des modalités pour atténuer les risques d’érosion ».

Une table de concertation est prévue au cours des prochains mois afin d’« harmoniser » le projet entre les différents acteurs de la forêt. Mme Joly espère que cela aura une incidence sur le chantier. « Je le souhaite vraiment », dit la mairesse.