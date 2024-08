Le territoire de la forêt Ouareau pourrait être protégé dans son entièreté d’ici quelques années. C’est l’objectif d’Éco-corridor lanaudois, un organisme qui vise à établir un vaste corridor d’aires protégées dans Lanaudière, entre le mont Kaaikop et la réserve faunique Mastigouche.

« On fait la promotion d’un corridor qui serait le plus vaste à l’échelle du Québec », explique Linda Otis, présidente d’Éco-corridor lanaudois. Elle s’inquiète des abattages forestiers qui sont réalisés de plus en plus dans le sud de Lanaudière. « L’intensité des coupes augmente », ajoute-t-elle.

« Ce qui nous intéresse, c’est la lutte contre les changements climatiques », dit Mme Otis, qui déplore qu’à l’heure actuelle, 70 % du territoire de la forêt Ouareau ne soit pas préservé. Selon elle, puisqu’il y a relativement peu de chalets dans Lanaudière comparativement aux autres régions, il s’agit d’un excellent terrain à protéger pour répondre aux bouleversements climatiques.

IMAGE TIRÉE DU SITE ÉCO-CORRIDOR LANAUDOIS L’organisme Éco-corridor lanaudois a pour objectif de protéger de nombreuses zones entre le mont Kaaikop et la réserve faunique Mastigouche.

Une pétition en ligne lancée par Éco-corridor lanaudois « contre la destruction des forêts publiques dans les parcs régionaux et les milieux de vie » a récolté plus de 2000 signatures au cours des derniers mois. Selon la présidente de l’organisme, cela représente bien la « grogne » contre la planification forestière actuelle.

« Mobilisation » conséquente

Pour Mme Otis, la situation vécue par les riverains du lac Monahan est un exemple de ce qui préoccupe de nombreux citoyens de Lanaudière. « C’est une mobilisation qui est beaucoup plus importante que par le passé », souligne-t-elle.

Le projet de corridor lanaudois est bien reçu par la municipalité de Chertsey. « La vision d’avenir, c’est de protéger notre territoire », dit le directeur général de la Ville, Marc-André Plante.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marc-André Plante, directeur général de la Ville de Chertsey

On travaille concrètement avec des partenaires […] pour participer à un grand corridor lanaudois. Marc-André Plante, directeur général de la Ville de Chertsey

La Ville de Chertsey qualifie d’ailleurs la forêt d’important « actif » patrimonial et environnemental, qu’elle souhaite protéger pour l’avenir.

Linda Otis précise qu’elle ne s’oppose pas aux coupes forestières, mais que celles-ci doivent se faire en tenant compte des enjeux locaux. « On cherche juste à protéger nos milieux de vie », dit-elle.