Tabourets, cache-pots, vases à fleurs, bols à fruits : dans leur atelier montréalais, les designers de Cyrc font la démonstration, un objet coloré à la fois, que le plastique peut aussi se recycler en articles haut de gamme.

« Je mets le matériel dans la machine, et cette colonne me permet d’empiler différentes couleurs qui ressortent dans le même ordre. Ça nous permet de faire des dégradés », explique le designer Guy Snover en montrant le fonctionnement de la petite chaîne de recyclage de plastique installée dans les locaux de Cyrc.

Nous sommes au cinquième étage des Ateliers 3333, un vieil édifice industriel du boulevard Crémazie Est reconverti en espaces pour artistes et artisans.

Les fenêtres de ce grand local d’angle offrent une vue contrastée : d’un côté, les bouchons de l’autoroute Métropolitaine, de l’autre, le mont Royal verdoyant.

Entre les deux, Guy Snover et son associé Daniel Martinez s’ingénient à donner une seconde vie à une sorte de plastique utilisé pour les emballages alimentaires, l’acide polylactique, connu sous l’acronyme anglais PLA. Avec cette humble matière réchappée des rebuts, ils créent des articles haut de gamme pour la maison (tabourets, poufs, cache-pots, bols à fruits, vases à fleurs, etc.).

On voulait montrer les choses qu’on peut faire avec du matériel destiné aux poubelles et élever la perception du plastique. Daniel Martinez, cofondateur de Cyrc

Démonstration faite : une soixantaine de boutiques, dont plusieurs musées de grandes villes américaines comme Miami, San Francisco et San Diego, vendent aujourd’hui leurs objets. Le Wall Street Journal a récemment recommandé un de leurs produits dans sa courte liste de cinq « beaux grands cache-pots légers ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Vases en acide polylactique (PLA) recyclé, conçus et fabriqués par l’entreprise sur une imprimante 3D

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des articles de la gamme Houf, plus gros et donc plus longs à imprimer, mais qui permettent d’utiliser davantage de matière recyclée

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Guy Snover, co-fondateur de Cyrc, opère l’une des imprimantes 3D de son atelier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le cofondateur de Cyrc, Daniel Martinez, manipulant un vase fabriqué avec une imprimante 3D 1 /4







Chaque article est fabriqué individuellement, à la commande, sur la dizaine d’imprimantes 3D qui ronronnent dans l’atelier. Les plus petits, comme les bols à fruits et les vases, sont prêts en deux à trois heures. Les plus gros, comme les tabourets et les poufs, demandent 24 heures.

« L’impression 3D, ça prend du temps », témoigne M. Martinez.

C’est que l’impression se fait en quelque sorte ligne par ligne, avec du filament de PLA recyclé extrudé à chaud.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Des rouleaux de filaments d’acide polylactique (PLA) recyclé utilisés pour fabriquer les objets de Cyrc.

Depuis deux ans, les deux designers artisans ont vendu plus de 2000 objets, totalisant plus de 800 kg de PLA recyclé.

Pour l’instant, ils utilisent surtout le filament d’un fournisseur hollandais, qui s’approvisionne en PLA issu d’emballages alimentaires récupérés par un recycleur de la région du Benelux. Ils n’ont malheureusement pas encore trouvé d’équivalent de ce côté-ci de l’Atlantique.

« La qualité qui existe en Amérique du Nord, ce n’est pas la même chose », déplore M. Martinez, en citant la consistance du matériau, le choix de couleurs et la traçabilité complète à partir d’emballages alimentaires.

Amélioration continue

À défaut de fournisseur local, les fondateurs de Cyrc ont entrepris de donner une seconde vie à leurs propres matériaux. C’est pourquoi ils ont installé leur petite chaîne de recyclage l’automne dernier, avec l’aide d’une bourse pour l’innovation de la SODEC.

Articles défectueux, prototypes, restes de filament, tout y passe. L’entreprise s’engage aussi à reprendre ses propres produits pour les recycler, si jamais des clients n’en veulent plus.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Vase à tirage unique, fabriqué avec des filaments produits par Cyrc en recyclant ses propres matériaux

Le résultat n’est pas seulement écologique, mais esthétique. Leur chaîne de recyclage permet en effet de produire du filament avec des nuances de couleur qui ne sont pas offertes sur le marché, avec lequel ils fabriquent des objets à tirage unique.

C’est comme cuisiner une recette : ils sont uniques, parce que je n’obtiens pas exactement le même résultat chaque fois. Guy Snover, cofondateur de Cyrc

Les matériaux d’origine, qui doivent d’abord être déchiquetés, peuvent aussi être transformés en granules.

« Ça, c’est le prochain projet », dit M. Martinez en montrant une nouvelle imprimante 3D en cours d’assemblage. « Elle n’utilise pas de filaments, juste des granules, ce qui est plus facile pour faire des produits recyclés. »

Les deux associés effectuent beaucoup de tests pour développer des produits et des procédés.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Guy Snover, cofondateur de Cyrc, opère la nouvelle ligne de recyclage de l’entreprise. Dans le bac rouge, des granules.

Le plastique PETG (polyéthylène téréphtalate glycol), qu’ils ont essayé à leurs débuts, se travaillait bien, mais les produits étaient transparents, ce que les clients aimaient moins que les articles en PLA mat, jugés « plus chics pour la maison ».

Quant au fameux PET (polyéthylène téréphtalate), utilisé notamment pour les bouteilles d’eau, « quand on imprime avec ça, le matériau a tendance à se déformer si la température n’est pas constante, donc il faut imprimer dans un système fermé. La machine dont on aurait besoin coûte environ 100 000 $ », note M. Martinez.

Si les gros objets sont plus longs à imprimer, ils permettent de réutiliser plus de plastique.

« On aimerait faire des choses comme des tables ou des chaises, avec un bon design, mais on aurait besoin de machines plus grosses. »

En attendant, l’atelier montréalais met en place des collaborations susceptibles de donner plus de visibilité à sa mission. Une gamme d’objets pour la maison conçus par le designer vedette Karim Rashid devrait être lancée dans quelques mois. Une autre collaboration avec un musée new-yorkais sera annoncée en novembre.

« On se préoccupe de l’esthétique et des matériaux, mais, plus encore, de permettre à la population de ne pas produire davantage de déchets, et d’inciter les entreprises à adopter un modèle circulaire », conclut M. Martinez.

