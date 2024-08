Ouragans et incendies de forêt : une saison 2024 très active

Une saison des incendies de forêt plus intense que la moyenne et une saison des ouragans qui démarre fort : le gouvernement fédéral a fait le point lundi, lors d’une conférence de presse, sur les évènements extrêmes de l’été 2024.

Une saison des feux intense

Bien que la saison 2024 soit beaucoup moins active que celle de 2023 – « la plus exceptionnelle depuis au moins 100 ans », rappelle Yan Boulanger, chercheur chez Ressources naturelles Canada –, elle reste néanmoins au-dessus des normales en termes de superficies brûlées et de nombre de personnes évacuées, notamment dans l’Ouest.

3,4 millions d’hectares ont brûlé jusqu’ici cette année, dans tout le Canada. C’est un million de plus que la moyenne, calculée entre 2013 et 2022. L’année dernière à la même date, on parlait plutôt de 12 millions d’hectares brûlés.

Il y a actuellement 474 incendies actifs sur le territoire, qui nécessitent une intervention — près de 400 d’entre eux se situent en Colombie-Britannique et en Alberta.

Pour le reste de la saison, le risque reste particulièrement élevé dans l’Ouest.

Situation contrastée dans l’Est

Dans l’est du pays, « plusieurs feux majeurs ont été déclarés sur la Côte-Nord et dans certaines régions du Labrador », souligne Yan Boulanger, notamment à cause d’un déficit de précipitations.

Au Sud du Québec, en revanche, de fortes pluies au printemps et le passage des vestiges des ouragans Béryl et Debby ont réduit le risque des incendies de forêt. Et en Ontario, pour la première fois depuis des années, la saison des feux a été moins active que la moyenne.

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Debby a déversé 75 à 220 mm au Québec, et 50 à 130 mm de pluie en Ontario, le 9 et le 10 août

Pour rappel, Béryl a induit entre 20 et 100 mm de précipitations en Ontario et au Québec, mi-juillet. Pour sa part, Debby a déversé 75 à 220 mm au Québec, et 50 à 130 mm de pluie en Ontario, le 9 et le 10 août.

Ouragans : un début de saison « assez actif »

La saison des ouragans a commencé fort avec le passage de Béryl, puis de Debby. « On a assurément un début de saison assez actif », souligne Sébastien Chouinard, directeur du Service météorologique à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). « L’eau dans l’Atlantique est extrêmement chaude, ce qui est propice au développement des ouragans. »

La saison atteint habituellement son paroxysme autour du 10 septembre.

Quatre tempêtes tropicales ont été nommées jusqu’ici dans l’Atlantique, mais la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prévoit qu’il pourrait y en avoir entre 17 et 24 pour cette saison. En comparaison, sur les 30 dernières années, il y en avait plutôt 14 par an en moyenne.

Des vagues de chaleur plus probables

La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont connu des températures de 3 à 4 °C plus élevées que les normales pour le mois de juillet.

Plusieurs vagues de chaleur ont également été recensées dans l’Ouest du pays, en juin et en juillet, avec des températures avoisinant parfois les 10 °C au-dessus des normales.

Les climatologues d’ECCC ont analysé chacune de ces vagues de chaleur, en s’appuyant sur des modèles climatiques pour comparer le climat d’aujourd’hui à celui de la période préindustrielle.

« L’influence humaine sur le climat a rendu ces phénomènes au moins deux à dix fois plus probables », souligne Nathan Gillett, chercheur à ECCC.

Des travaux sont en cours pour étendre ce système d’attribution à l’analyse d’autres évènements, comme les précipitations extrêmes.

La résilience face aux évènements extrêmes

La ministre du Développement économique rural du Canada, Gudie Hutchings, a rappelé l’importance de « bien se préparer » aux évènements extrêmes, qui tendent à s’amplifier et à devenir plus fréquents avec les changements climatiques. Elle a souligné que le gouvernement travaillait de pair avec les municipalités pour construire des infrastructures plus résilientes.

Jenica Atwin, secrétaire de la ministre des Services aux Autochtones, a également tenu à réitérer le soutien du fédéral aux 9000 membres des Premières Nations déplacés par les incendies de forêt.

« Nous ne vous oublions pas », a-t-elle affirmé. « Nous serons à vos côtés, nous soutiendrons les efforts que vous déployez pour protéger vos communautés et, bien sûr, pour reconstruire. »

« Les Premières Nations subissent en première ligne les effets du changement climatique, 80 % de leurs communautés étant exposées aux risques d’incendies de forêt », a-t-elle rappelé.