Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz Quelle température a atteint l’eau de la Méditerranée la semaine dernière ? Réponse : 30 °C. Cette température, mesurée au début de la semaine par une bouée au large de Monaco, est une anomalie « marquante », selon Météo France, qui rappelle que la température normale dans cette partie de la mer à cette période de l’année est d’environ 26 °C. Attribuable à un épisode caniculaire, cette température élevée de l’eau augmentera son volume et donc le niveau de la mer, ainsi que l’évaporation, ce qui pourrait entraîner un potentiel de précipitations plus important dans la région. Avec l’Agence France-Presse

Record de chaleur dans la Grande Barrière de corail

PHOTO DAVID GRAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La Grande Barrière de corail, en Australie

La température de l’eau de la célèbre Grande Barrière de corail en Australie est à son plus haut niveau en 400 ans, selon une étude scientifique publiée mercredi. Les chercheurs australiens ont étudié des échantillons d’anciens coraux pour déterminer les températures de la surface de la mer de Corail depuis 1618. Les températures étaient relativement stables avant 1900, mais la mer s’est réchauffée de 0,12 °C par année depuis 1960, en moyenne. Longue de 2300 km, la Grande Barrière de corail est la plus grande structure vivante du monde avec plus de 600 espèces de coraux et 1625 espèces de poissons.

Avec l’Agence France-Presse

Nouvelle opération de vaccination contre la rage du raton laveur

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Vaccin oral contre la rage du raton

Plus de 350 000 appâts vaccinaux contre la rage du raton laveur seront largués par avion et épandus manuellement en Montérégie et en Estrie d’ici au 24 août. Cette seconde phase d’une opération de vaccination amorcée en avril, en réaction à la recrudescence des cas de rage du raton laveur au Vermont, vise à immuniser plus particulièrement les jeunes nés au printemps, dans le but d’établir une barrière vaccinale à la frontière. Elle cible non seulement les ratons laveurs, mais aussi les mouffettes et les renards, afin de prévenir la transmission aux humains.

L’impact des sables bitumineux sur les Autochtones sera étudié

PHOTO BEN NELMS, ARCHIVES BLOOMBERG Site de sables bitumineux de l’Athabasca, près de Fort McMurray, en Alberta

Ottawa financera une étude sur l’impact sur la santé des Autochtones de la pollution causée par les sables bitumineux, plus de trois décennies après des demandes en ce sens. Des études ont déjà montré des taux plus élevés de cancer dans les communautés situées le long des rives du lac Athabasca, alimenté par la rivière Athabasca, qui traverse la région où se trouvent la plupart des exploitations. Des niveaux dangereux d’arsenic, de mercure et d’hydrocarbures ont aussi été détectés dans l’eau, les poissons et les sédiments de la région. Mais une enquête plus approfondie était jugée nécessaire pour en circonscrire la cause.

Avec La Presse Canadienne

Baisse de la déforestation de la forêt amazonienne

PHOTO BRUNO KELLY, ARCHIVES REUTERS Vue aérienne d’une zone déboisée de la forêt amazonienne, au Brésil

La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a diminué de 46 % au cours des 12 derniers mois par rapport à l’année précédente. Quelque 4300 kilomètres carrés de forêt ont été rasés, ce qui correspond à un peu moins que la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard, selon des données satellitaires gouvernementales préliminaires. Il s’agit de la plus forte baisse depuis 2016. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s’est engagé à atteindre l’objectif « zéro déforestation » d’ici 2030. La déforestation en Amazonie a fortement diminué depuis la fin du mandat de son prédécesseur d’extrême droite, Jair Bolsonaro, en 2022.

Avec l’Agence France-Presse