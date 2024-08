Ces dernières années, on voit un véritable retour en force des couches lavables. Plates, à poches ou tout-en-un : elles se déclinent en différentes options pour satisfaire parents et bambins. Elles sont souvent présentées comme plus économiques que les couches jetables ; mais sont-elles plus écologiques ?

« Est-ce que nous connaissons l’empreinte écologique des couches jetables ? Et celle des couches lavables ? », demande Josée Tétreault.

À raison de 6 à 12 par jour, la quantité de couches nécessaires durant les premiers mois d’un bébé a de quoi donner le tournis. En misant sur des couches jetables, cela représente un investissement d’environ 2200 $ pour les parents, jusqu’à ce que leur enfant atteigne la propreté.

« Et encore, ce n’est qu’une moyenne », souligne Adeline Krieger, porte-parole de l’Association québécoise Zéro Déchet. « Si l’enfant met plus longtemps avant la propreté, la facture continue de grimper. »

Mais outre leur poids dans le porte-monnaie des parents, de nombreuses études montrent que les couches jetables posent un enjeu environnemental important, en raison de la quantité de déchets qu’elles génèrent dans le monde — y compris au Québec.

Les couches jetables en chiffres Un enfant utilisera en moyenne une tonne de couches jetables jusqu’à ce qu’il atteigne la propreté.

Environ 600 millions de couches jetables sont envoyées à l’enfouissement chaque année au Québec, ce qui représente 60 000 tonnes de déchets. C’est le troisième déchet en importance dans les sites d’enfouissement.

Une couche jetable met entre 200 et 500 ans pour se décomposer.

Les couches jetables sont l’une des principales sources de déchets plastiques dans le monde. Sources : Rapport du comité citoyen de travail présenté à la Ville de Gatineau, 2009, et Programme des Nations unies pour l’environnement, 2021

Qu’en est-il de l’option lavable ?

Une chose est sûre : les couches lavables sont plus économiques que les jetables. Selon les données du magazine Protégez-vous, il faut compter entre 600 et 900 $ pour un ensemble de couches lavables, selon le modèle choisi. Plusieurs municipalités proposent aussi des subventions aux parents pour en acheter. Et si on le souhaite, on peut se tourner vers les produits de seconde main pour économiser plus.

Pour ce qui est de l’aspect environnemental, il n’existe pas d’étude récente permettant de comparer l’empreinte d’une couche lavable et son équivalent en couches jetables au Québec. Mais un comité citoyen a réalisé une analyse pour la Ville de Gatineau en 2009, qui avait fait appel à plusieurs experts québécois pour plancher sur la question.

Et le constat est sans appel : les couches lavables permettent de réduire de façon draconienne les déchets et l’empreinte environnementale d’un bébé. Et c’est d’autant plus vrai qu’au Québec, l’impact environnemental des centaines de lavages que subit une couche lavable est bien moindre que dans d’autres pays, grâce à l’hydroélectricité.

Un comparatif des couches jetables et lavables 1000 couches jetables comparativement à 5 couches lavables utilisées environ 200 fois chacune, c’est : 7,5 fois plus de déchets solides

3,6 fois plus de matières premières utilisées

1,7 fois plus d’énergie consommée

1,4 fois plus d’eau consommée Source : Rapport du comité citoyen de travail présenté à la Ville de Gatineau, 2009

Une question de durée

Une couche lavable est cependant plus coûteuse pour l’environnement au moment de sa fabrication qu’une unique couche jetable. Si l’on veut la « rentabiliser », il faut donc l’utiliser un certain nombre de fois.

« Le mieux, c’est d’acheter de seconde main, pour étirer au maximum la durée de vie de couches déjà produites et utilisées », souligne Geneviève Albert, conseillère et animatrice en environnement à la coopérative Incita.

Ou, si l’on veut du neuf, aller vers des entreprises québécoises et de qualité, pour s’assurer que la couche durera longtemps. Geneviève Albert, conseillère et animatrice en environnement à la coopérative Incita

Pour ce qui est de l’entretien des couches, l’idéal pour limiter la consommation en eau et en énergie, mais aussi pour étirer leur durée de vie, c’est de les faire sécher à l’air libre plutôt qu’à la sécheuse. Et faire de grosses brassées permet également de rentabiliser chaque lavage.

Difficile de sauter le pas ?

Certains parents hésitent toutefois à sauter le pas et à passer aux couches lavables. Les raisons sont nombreuses : certains redoutent la charge supplémentaire que demandent les brassées additionnelles et le casse-tête pour enlever les taches des couches jaunies. D’autres s’inquiètent de la gestion des selles ou ont peur des fuites. D’autres encore se sont détournés de l’option lavable après avoir eu une mauvaise expérience, ou trouvent simplement plus pratique l’option jetable.

C’est comme lorsqu’on achète un nouvel ordinateur. Il vaut mieux bien se renseigner avant de se mettre aux couches lavables, pour éviter les mauvaises surprises. Adeline Krieger, porte-parole de l’Association québécoise Zéro Déchet

Beaucoup de ressources existent en ligne ; des parents présentent par exemple leurs conseils et leurs routines de lavage sur le groupe Facebook « Accros aux couches lavables », qui compte plus de 37 000 membres. Un site internet du même nom existe aussi.

Des services existent également au Canada, en particulier dans les grandes villes, et proposent aux jeunes parents un service de location, pour avoir des couches lavables propres et « comme neuves », sans avoir besoin de se soucier de l’étape du lavage.

« Il faut aussi apprendre à lâcher prise, souligne Geneviève Albert. On peut repasser aux couches jetables quand on part en voyage, par exemple. Il y a toujours l’option parfaite du 100 % couches lavables, de seconde main, etc., mais on n’est vraiment pas obligés d’aller là. On peut rester flexibles tout en essayant de tendre vers cet idéal. »

D’autres idées pour réduire l’empreinte environnementale d’un bébé Privilégiez les articles de seconde main (vêtements, jouets)

Étirez la durée de vie des objets (réparation, réutilisation)

Évitez d’acheter et d’accumuler des objets superflus

Informez votre entourage de vos choix et énoncez-lui vos besoins

Consultez le site « Accros aux couches lavables »

Posez vos questions sur les enjeux liés à la transition écologique