Juillet 2024 arrive au deuxième rang des mois les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, tout juste derrière juillet 2023, ce qui met un terme, de peu, à une triste séquence de records de température mensuelle à la surface de la planète.

16,91 °C

INFOGRAPHIE LA PRESSE Température mondiale quotidienne de l’air en surface

Ne vous y trompez pas. Si la température moyenne mesurée à la surface de la planète en juillet dernier par l’observatoire européen Copernicus ne se situe qu’au deuxième rang, ce n’est pas parce que le temps était frais. La température moyenne a été supérieure de 0,68 °C à la moyenne de celle des mois de juillet des années 1991 à 2020. « Ça n’a pas l’air gros, mais c’est énorme », souligne Christopher McCray, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos. Mais surtout, la température a été d’à peine 0,04 °C inférieure à la moyenne de juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré. « Juillet 2024, ce n’est pas un record en 2024 parce que 2023 était si exceptionnelle », dit le spécialiste.

Deux journées suffocantes

PHOTO ARIS OIKONOMOU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE À la mi-juillet, le ministère de la Culture de Grèce a mis en place des mesures pour assurer la sécurité des touristes lors d’une période caniculaire.

Si le mois de juillet 2024 n’a pas été aussi chaud que celui de l’an dernier, deux de ses journées se distinguent toutefois par des records historiques de température quotidienne. La température à la surface de la Terre a ainsi atteint 17,16 °C et 17,15 °C les 22 et 23 juillet dernier, ce qui en fait les deux journées les plus chaudes jamais enregistrées, indique Corpernicus, en précisant qu’il est impossible de déterminer avec certitude laquelle de ces deux journées se classe au premier rang.

13 mois

PHOTO DARRIN ZAMMIT LUPI, ARCHIVES REUTERS Un chien se rafraîchit dans un bassin rocheux sous l’œil de son maître à Sliema, à Malte, le 3 août dernier.

Cette deuxième place met toutefois un terme à une séquence de 13 mois, commencée en mai 2023, au cours de laquelle des records de température mensuelle ont été battus coup sur coup, hiver comme été. Bien que peu commune, une telle séquence avait aussi été enregistrée de 2015 à 2016. Tout comme en ce moment, la planète était alors sous le coup du phénomène El Niño, qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l’eau dans la partie est du Pacifique Sud, souligne Copernicus.

Un avenir « moins » chaud

PHOTO ETIENNE LAURENT, AGENCE FRANCE-PRESSE Un touriste boit de l'eau lors d'une randonnée dans les dunes de sable de Mesquite Flat dans le parc national de la Vallée de la mort.

El Niño serait toutefois en train de s’estomper pour faire place au phénomène opposé, La Niña, qui se manifeste par des températures plus froides. Mais tout est relatif. « En tenant compte du réchauffement climatique causé par l’activité humaine, une année La Niña actuellement est aussi chaude qu’une année El Niño dans le passé », explique Christopher McCray. Le spécialiste ne s’attend pas à ce que les prochains mois battent des records de température à l’échelle planétaire « surtout parce que les mois de 2023 seront durs à battre ». « Mais il est certain que les records qu’on a établis dans les 13 derniers mois vont être battus », dit-il.

Et au Québec ?

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Un passant se rafraîchit à l’aide d’un brumisateur, à Montréal, le 17 juin dernier.

Les températures variant d’une région à l’autre de la planète, toutes n’ont pas été touchées de la même façon par l’augmentation des températures enregistrées ces derniers mois, indique Christopher McCray. Mais la Belle Province, elle, a eu particulièrement chaud. La période de juillet 2023 à juin 2024, soit celle où a été enregistrée la séquence de records de chaleur à l’échelle mondiale, a aussi été la plus chaude observée chez nous depuis 1850, et ce, pour tous les endroits de la province où sont enregistrées ces données. Qui plus est, à l’exception de quelques régions de l’Antarctique, aucune région dans le monde n’a enregistré de températures parmi les plus froides qu’elles aient connues.

Et maintenant ?

PHOTO ROBYN BECK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le mois de juillet 2024 a dépassé de 1,48 °C la température moyenne estimée pour un mois de juillet durant la période 1850-1900.

Selon les données de Copernicus, le mois de juillet 2024 a dépassé de 1,48 °C la température moyenne estimée pour un mois de juillet durant la période 1850-1900, soit la période préindustrielle de référence. Cela marque la fin d’une série de 12 mois consécutifs à 1,5 °C ou plus. « Avec tout ce qu’on a vécu durant la dernière année, ça démontre encore les besoins de s’adapter au réchauffement climatique », affirme Christopher McCray, selon qui les impacts de la chaleur se font déjà ressentir.