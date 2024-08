Pantanal brésilien Le réchauffement climatique a favorisé les incendies record

(Rio de Janeiro) Les conditions météorologiques qui ont favorisé les incendies dévastateurs dans le Pantanal brésilien en juin, combinant chaleur, sécheresse et vent, ont été plus intenses et rendues plus probables en raison du réchauffement climatique, selon une étude publiée jeudi.