La tempête tropicale, qui se trouvait au-dessus des États de la Caroline du Nord et du Sud en fin d’avant-midi, jeudi, devrait perdre en puissance au cours des prochaines heures et être rétrogradée à la catégorie de tempête post-tropicale.

Montréal pourrait recevoir en l’espace de 24 heures plus de la moitié de la moyenne mensuelle des précipitations en août, gracieuseté de la tempête Debby.

Cela n’empêchera pas Debby de laisser sur son sillage de fortes quantités de pluie dans le sud de l’Ontario et du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada. À Montréal, on pourrait recevoir entre 60 et 80 mm de pluie à compter de vendredi, aux petites heures, et jusqu’à tard en soirée.

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS Une zone de la Caroline du Sud inondée par la tempête tropicale Debby.

« La moyenne de précipitations pour Montréal est de 94 mm, donc ça représente quand même une bonne fraction de la moyenne mensuelle », a souligné Michèle Fleury, météorologue au sein de l’agence fédérale, lors d’une séance d’information technique.

Les régions qui sont « les plus susceptibles » de recevoir jusqu’à 100 mm sont pour leur part situées au nord du fleuve, soit l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, ainsi qu’au nord de Québec, y compris Charlevoix, a-t-elle spécifié.

La vélocité des vents accompagnant Debby, avec des rafales attendues entre 20 et 30 km/h, n’est pas source d’inquiétude pour Environnement Canada. « On n’attend pas de dommages dus aux vents, a indiqué Michèle Fleury. C’est essentiellement la pluie torrentielle qui pourrait avoir des impacts. »

PHOTO FOURNIE PAR ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

PHOTO FOURNIE PAR ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA



De possibles impacts comme des inondations subites généralisées, des glissements de terrain, ou encore des refoulements d’égouts en zone urbaine, a détaillé Environnement Canada. L’agence lance donc un appel à la vigilance pour la fin de semaine qui se pointe à l’horizon.

Montréal sur ses gardes

« Nos équipes surveillent de près la situation et sont prêtes à intervenir en cas de besoin », a assuré un porte-parole de la Ville de Montréal, Hugo Bourgoin, jeudi.

La métropole a mis en place « plusieurs actions » afin de composer avec ces pluies intenses qui surpassent la capacité de ses réseaux, et qui sont plus fréquentes en raison des changements climatiques, a-t-il noté.

Parmi celles-ci figurent la création des « parcs éponges » vers lesquels est dirigé le ruissellement de la rue, ce qui réduit le risque d’inondation des bâtiments du secteur, a illustré Hugo Bourgoin.

Il invite les propriétaires de bâtiments à consulter le site Montreal.ca afin d’obtenir des conseils pour protéger leurs immeubles contre les refoulements d’égout et les inondations urbaines.

Mortelle aux États-Unis

La tempête Debby a frappé très fort aux États-Unis, déversant de la pluie de l’État de la Géorgie jusqu’aux Grands Lacs, à New York et au New Jersey.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Un stationnement inondé en Caroline du Nord.

Pas moins de 15 centimètres de pluie sont tombés dans certaines parties du New Jersey en moins de quatre heures.

Au moins six personnes sont mortes à cause de la tempête, dont cinq dans des accidents de la route ou à cause des chutes d’arbres.

Le sixième décès concernait un homme de 48 ans à Gulfport, en Floride, dont le corps a été retrouvé après le naufrage partiel de son voilier ancré.

