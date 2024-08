La tempête tropicale, qui se trouvait au-dessus des États de la Caroline du Nord et du Sud en fin d’avant-midi, jeudi, devrait perdre en puissance au cours des prochaines heures et être rétrogradée à la catégorie de tempête post-tropicale.

Montréal pourrait recevoir en l’espace de 24 heures plus de la moitié de la moyenne mensuelle des précipitations en août, gracieuseté de la tempête Debby.

Cela n’empêchera pas Debby de laisser sur son sillage de fortes quantités de pluie dans le sud de l’Ontario et du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada. À Montréal, on pourrait recevoir entre 60 et 80 mm de pluie à compter de vendredi, aux petites heures, et jusqu’à tard en soirée.

« La moyenne de précipitations pour Montréal est de 94 mm, donc ça représente quand même une bonne fraction de la moyenne mensuelle », a souligné Michèle Fleury, météorologue au sein de l’agence fédérale, lors d’une séance d’information technique.

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS Une zone de la Caroline du Sud inondée par la tempête tropicale Debby.

Les régions qui sont « les plus susceptibles » de recevoir jusqu’à 100 mm sont pour leur part situées au nord du fleuve, soit l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, ainsi qu’au nord de Québec, y compris Charlevoix, a-t-elle spécifié.

La vélocité des vents accompagnant Debby, avec des rafales attendues entre 20 et 30 km/h, n’est pas source d’inquiétude pour Environnement Canada. « On n’attend pas de dommages dus aux vents, a indiqué Michèle Fleury. C’est essentiellement la pluie torrentielle qui pourrait avoir des impacts. »

De possibles impacts comme des inondations subites généralisées, des glissements de terrain, ou encore des refoulements d’égouts en zone urbaine, a détaillé Environnement Canada. L’agence lance donc un appel à la vigilance pour la fin de semaine qui se pointe à l’horizon.