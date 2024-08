La déforestation de la forêt amazonienne a ralenti de moitié en un an

(Brasilia) La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a ralenti de près de moitié par rapport à l’année précédente, selon des données satellitaires gouvernementales publiées mercredi. Il s’agit de la plus forte réduction depuis 2016, lorsque les autorités ont commencé à utiliser la méthode de mesure actuelle.

Fabiano Maisonnave Associated Press

Au cours des douze derniers mois, la forêt amazonienne a perdu 4300 kilomètres carrés, soit une superficie à peu près équivalente à celle du Rhode Island. Cela représente une diminution de près de 46 % par rapport à la période précédente. L’année de surveillance de la déforestation au Brésil s’étend du 1er août au 30 juillet.

Il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à la destruction et le mois de juillet a montré une augmentation de 33 % de la coupe d’arbres par rapport à juillet 2023. Une grève des fonctionnaires des agences fédérales de l’environnement a contribué à cette augmentation, a expliqué João Paulo Capobianco, secrétaire exécutif du ministère de l’Environnement, lors d’une conférence de presse à Brasilia.

Les chiffres sont préliminaires et proviennent du système satellitaire Deter, géré par l’Institut national de recherche spatiale et utilisé par les organismes chargés de l’application de la législation environnementale pour détecter la déforestation en temps réel. Les calculs les plus précis sur la déforestation sont généralement publiés en novembre.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva s’est engagé à atteindre l’objectif « zéro déforestation » d’ici 2030. Son mandat actuel s’achève en janvier 2027. La déforestation en Amazonie a fortement diminué depuis la fin du mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro en 2022. Sous ce gouvernement, la perte de forêts a atteint son niveau le plus élevé en 15 ans.

Environ deux tiers de l’Amazonie se trouvent au Brésil. Elle reste la plus grande forêt tropicale du monde, couvrant une superficie deux fois supérieure à celle de l’Inde. L’Amazonie absorbe de grandes quantités de dioxyde de carbone, ce qui empêche le climat de se réchauffer encore plus rapidement qu’il ne le ferait autrement. Elle renferme également environ 20 % de l’eau douce de la planète et une biodiversité que les scientifiques n’ont pas encore réussi à mesurer, notamment au moins 16 000 espèces d’arbres.

Au cours de la même période, la déforestation dans la vaste savane brésilienne, connue sous le nom de Cerrado, a augmenté de 9 %. La perte de végétation indigène a atteint 7015 kilomètres carrés – une zone 63 % plus grande que la destruction de l’Amazonie.

Le Cerrado est la savane la plus riche en biodiversité au monde, mais elle est moins protégée que la forêt tropicale située au nord. L’essor du soja au Brésil, deuxième produit d’exportation du pays, provient en grande partie de zones privées situées dans le Cerrado.

Le Cerrado est devenu un « biome sacrifié. Sa topographie se prête à la production mécanisée de matières premières à grande échelle », a déclaré à l’Associated Press Isabel Figueiredo, porte-parole de l’organisation à but non lucratif Society, Population and Nature Institute.

Les Brésiliens et la communauté internationale sont plus préoccupés par les forêts que par la savane et les paysages ouverts, a-t-elle ajouté, même si ces écosystèmes sont également extrêmement riches en biodiversité et essentiels à l’équilibre du climat.

Pour contrôler la déforestation à long terme, la surveillance, par exemple au moyen de satellites, et l’application de la loi ne suffisent pas, a prévenu par courriel Paulo Barreto, chercheur à l’Institut amazonien de l’homme et de l’environnement, une organisation à but non lucratif.

De nouvelles zones protégées sont nécessaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires indigènes, ainsi qu’une plus grande transparence afin que les abattoirs sachent d’où vient leur bétail. L’élevage de bétail est le principal facteur de déforestation en Amazonie. Les pâturages dégradés doivent également être replantés en forêts, a déclaré M. Barreto, et le secteur financier doit être soumis à des règles plus strictes afin d’empêcher le financement de la déforestation.

Interrogée à Brasilia, la ministre de l’Environnement et du changement climatique, Marina Silva, a concédé que, jusqu’à présent, l’application de la loi a été le principal outil de lutte contre la déforestation, mais que l’action du gouvernement doit être et sera plus large. « Désormais, nous devons combiner la poursuite de l’application de la loi avec le soutien aux activités productives durables, qui est l’un des piliers de notre plan », a-t-elle dit.