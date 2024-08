(Miami) Les prévisionnistes américains prévoient toujours une saison des ouragans très active dans l’Atlantique, grâce à des températures de surface de la mer presque record et à la possibilité de La Nina, ont annoncé jeudi des responsables.

Associated Press

Les prévisions actualisées des ouragans de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indiquent que les conditions atmosphériques et océaniques ont ouvert la voie à une saison des ouragans extrêmement active qui pourrait se classer parmi les plus chargées jamais enregistrées.

« La saison des ouragans a démarré tôt et violemment avec l’ouragan Béryl, le premier ouragan de catégorie 5 jamais enregistré dans l’Atlantique », a rappelé l’administrateur de la NOAA, Rick Spinrad, dans un communiqué.

La mise à jour par la NOAA des perspectives saisonnières des ouragans est un rappel important que le pic de la saison des ouragans approche à grands pas. C’est à ce moment qu’historiquement, les impacts les plus importants des ouragans et des tempêtes tropicales ont tendance à se produire. Rick Spinrad, administrateur de la NOAA

Peu de choses ont changé par rapport aux prévisions publiées en mai. Les prévisionnistes ont modifié le nombre de tempêtes nommées attendues de 17 à 25, puis de 17 à 24. Parmi ces tempêtes nommées, de 8 à 13 sont encore susceptibles de devenir des ouragans avec des vents soutenus d’au moins 120 km/h, dont 4 à 7 ouragans majeurs avec des vents soufflant à au moins 179 km/h.

Une saison moyenne des ouragans dans l’Atlantique produit 14 tempêtes nommées, dont sept ouragans et trois ouragans majeurs. La saison des ouragans s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Les perspectives mises à jour incluent deux tempêtes tropicales et deux ouragans qui se sont déjà formés cette année. La dernière tempête en date, l’ouragan Debby, a frappé la côte du golfe de Floride lundi et traversait toujours les Carolines sous forme de tempête tropicale jeudi.

Lorsque les météorologues examinent l’activité d’une saison d’ouragans, deux facteurs importent le plus : les températures des océans dans l’Atlantique, où les tempêtes se multiplient et ont besoin d’eau chaude comme carburant, et la présence ou non d’un La Nina ou d’un El Niño, le refroidissement ou le réchauffement naturel et périodique des eaux de l’océan Pacifique qui modifie les conditions météorologiques à l’échelle mondiale.

La Nina a tendance à dynamiser l’activité des tempêtes dans l’Atlantique tout en réduisant les tempêtes dans le Pacifique, tandis qu’El Niño fait le contraire.

La Nina réduit généralement les vents de haute altitude qui peuvent décapiter les ouragans, et généralement pendant La Nina, il y a plus d’instabilité ou de tempêtes dans l’atmosphère, ce qui peut déclencher le développement d’ouragans. Les tempêtes tirent leur énergie de l’eau chaude.

Un phénomène El Niño qui a contribué à des températures océaniques record pendant environ un an s’est terminé en juin, et les prévisionnistes s’attendent à ce que La Nina émerge entre septembre et novembre. Cela pourrait chevaucher la haute saison des ouragans, qui se situe généralement entre la mi-août et la mi-octobre.

Même avec l’El Niño de la saison dernière, qui inhibe généralement les tempêtes, l’eau chaude a quand même conduit à une saison d’ouragans supérieure à la moyenne. L’année dernière, il y a eu 20 tempêtes nommées, le quatrième plus élevé depuis 1950 et bien plus que la moyenne de 14. Une mesure globale de la force, de la durée et de la fréquence des tempêtes a été la saison dernière 17 % plus importante que la normale.