Changements climatiques La Chine envisage un changement dans la réduction de ses émissions de CO 2

(Pékin) La Chine envisage un changement majeur dans la manière de déterminer ses objectifs climatiques, en adoptant à l’avenir des objectifs de réduction de ses émissions de CO 2 en volume et non relatifs à la croissance économique, ont annoncé vendredi les autorités.