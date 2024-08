(Halifax) Un rapport du service d’incendie d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, conclut qu’il n’était pas prêt à lutter contre un incendie de forêt de l’ampleur de celui qui a éclaté en 2023 et que les capacités de la ville à le combattre ont été largement surpassées.

La Presse Canadienne

Dans l’après-midi du 28 mai 2023, un incendie de forêt s’est déclaré dans l’Upper Tantallon et s’est propagé rapidement, embrasant 22 structures en une heure. Au bout de quatre heures, 128 structures avaient été englouties par les flammes.

L’escalade rapide de l’incendie « dépassait les imprévus opérationnels typiques » du service régional d’incendie et d’urgence d’Halifax, selon le rapport. L’incendie a forcé l’évacuation de 16 400 personnes. Lorsqu’il a été maîtrisé, six jours plus tard, 200 structures avaient été détruites, dont 151 maisons, et 900 hectares de terres avaient été brûlés.

« Malgré cet évènement sans précédent, en termes d’ampleur et de durée, tout le monde a bien travaillé ensemble sans perte de vie ni blessé grave », indique le rapport d’incident, qui a identifié 13 axes d’intervention, accompagnés de recommandations. Il propose notamment que le flux d’informations entre les pompiers de première ligne et le chef de division soit amélioré.

Le document souligne aussi un manque de clarté concernant la réponse attendue des pompiers à l’incendie dans l’Upper Tantallon. On estime que les pompiers d’Halifax devraient élaborer un plan sur la manière dont les services d’incendie à proximité peuvent aider à lutter contre les incendies de forêt majeurs à l’avenir.

Le rapport d’incident a été présenté au conseil municipal d’Halifax mardi après-midi et son contenu devrait être abordé lors d’une réunion plus tard ce mois-ci.

David Meldrum, chef adjoint du service régional d’incendie et d’urgence d’Halifax, a affirmé qu’il ne pourrait pas commenter publiquement le rapport tant que celui-ci n’aurait pas fait l’objet de discussions par le conseil.